Er Trump sprø?

Eller følger han en strategisk plan for å få det til å se slik ut?

For mange år siden intervjuet jeg William Gaines, grunnleggeren av MAD Magazine, en tidligere uavhengig utgivelse som da var kjøpt opp av mediegiganten Time Warner. Gaines hadde alltid satt sin ære i å holde magasinet sitt reklamefritt, fordi han mente at annonsene undergravet det satiriske prosjektet bladet bygget på.

Da jeg spurte hvordan han klarte å holde markedsavdelingen i Time Warner på avstand, svarte han, uten snev av ironi i stemmen:

– Jeg opptrer irrasjonelt. Hvis de prøver å blande seg begynner jeg å gråte, le, skrike og rive meg i håret. Det var et råd jeg fikk da jeg vokste opp som tenåring i New York City: Blir du overfalt på gaten skal du opptre irrasjonelt. Jeg har funnet ut at det virker like godt på styremedlemmer som på ranere.

Dette er forsåvidt et gammelt amerikansk kjerringråd om hvordan man skal forholde seg til trusler fra fremmede. Alle har en naturlig frykt for det irrasjonelle, det uforutsigbare, det man ikke vet om man kan kontrollere. USAs president nummer 37, Richard Nixon, prøvde å gjøre det til sin utenrikspolitiske doktrine.

I følge en av hans nærmeste medarbeidere, H.R. Haldeman, presenterte Nixon planen for ham en tåketung dag i 1969 etter at han var blitt stadig mer frustrert over hvor vanskelig det var å få avsluttet Vietnamkrigen han arvet fra sin forgjenger.

– Jeg kaller det galmannsteorien, Bob. Jeg vil at nordvietnameserne skal tro at jeg har nådd et punkt hvor jeg gjør hva som helst for å stoppe krigen. Vi må bare få ymtet frempå til dem at, for Guds skyld, dere vet at Nixon er som besatt når det kommer til kommunisme. Vi klarer ikke å roe ham ned når han er sint - og han har fingeren på atomknappen. Da vil (Nord Vietnams leder) Ho Chi Minh komme til Paris på to dager for å tigge om en fredsavtale.

Er dette Trumps hemmelige plan også? Prøver han å overbevise verden generelt og Nord Korea spesielt om at han er sprø nok til å bruke atombomben mot dem?

I så fall er første del av planen så langt ganske vellykket. Trump er i ferd med å overbevise noen av sine tidligere støttespillere om at han er i ferd med å gå av hengslene. Eller så er de med på planen.

– Jeg vet med absolutt sikkerhet at det hver eneste dag er situasjonen i Det hvite hus at de prøver å innskrenke hans handlingsrom, sa den republikanske senatoren Bob Corker i et intervju med New York Times for to uker siden.

Han mente at Trump hadde staket ut en kurs mot tredje verdenskrig, og at de som nå holder verden på plass er utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister James Matthis og stabsjef John Kelly.

Corker, som har det prestisjetunge vervet som formann i utenrikskomiteen i Senatet, var den første seriøse utenrikspolitikeren som ga Trump godkjentstempel under valgkampen og berømmet ham våren 2016 for å «utfordre tankegangen til den utenrikspolitiske eliten».

Denne uken var det senator og partikollega Jeff Flake som tok bladet fra munnen, riktignok etter å ha bestemt seg for å ikke søke gjenvalg, og sa at «vi (republikanerne i Kongressen) bør reise oss og si at dette er galt. Dette er ikke oss. Dette er ikke konservativt».

Trump skal ha for at han hele veien har gjort det klart at han bruker uforutsigbarhet som metode. Tidlig i valgkampen ble han spurt av sin venn Bill O'Reilly på FoxNews om han ville bombe Irans kjernefysiske anlegg.

– Bill, jeg kommer til å gjøre det som er riktig, svarte han.

– Jeg liker å være uforutsigbar.

Uforutsigbarheten og risikovilligheten, det var kvaliteter som gjorde at Trump klarte å slå seg opp i eiendomsmarkedet i New York City på 1980-tallet - den samme byen hvor William Gaines ble opplært til å opptre irrasjonelt om han ble antastet på gaten.

Og metoden fungerte bra for ham under valgkampen da han stadig brøt alle regler i boken, først for hvordan man skal vinne en nominasjon og så for hvordan man vinner selve presidentvalget. Så det er gode argumenter for at han «bare» fortsetter å anvende galmanns-teorien når han stadig snakker om «den totale ødeleggelsen» av Nord Korea med «ild og raseri verden aldri har sett maken til».

Men det er også argumenter for at han er drevet av helt andre motiver enn nøye utpønskede strategier.

«Trumps galmannsteori er ikke en strategisk plan om uforutsigbarhet», skriver professor i statsvitenskap ved det utenrikspolitiske fakultet ved prestisjetunge Georgetown University, Daniel Nexon, i magasinet Foreign Policy.

«Det er bare galskap».

Det er nok dessverre ikke så vanskelig å skjønne hva han mener.