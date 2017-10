En muldvarp i Trumpleiren

Kommentar I flere måneder har Muellers etterforskere hatt en muldvarp fra Trump-kampanjen som de har presset til å fortelle om kontakten med russerne. Spørsmålet nå er hvor høyt opp dette går.

George Papadopoulos, tidligere utenrikspolitisk rådgiver for Trump, ble avhørt av føderale etterforskere i vinter om kampanjens mulige forsøk på samarbeide med russerne for å påvirke det amerikanske valgresultatet.

Papadopoulus var en i en rekke unge, talentfulle og ambisiøse politiske operatører som kastet seg på Trumpkampanjen tidlig i 2017, da de så hvilken vei det bar med nominasjonen. Han fikk kontakter helt til topps, er fotografert i møter med Trump og omtalt som en «strålende fyr».

I løpet av våren eller sommeren i år, fant etterforskerne ut at Papadopoulos hadde løyet. De konfronterte ham og, sannsynligvis under trussel om lang fengselsstraff, presset de ham til å samarbeide med etterforskningen i all hemmelighet.

Dermed har spesialetterforsker Mueller og hans medarbeidere hatt en muldvarp på den andre siden som har vært «proaktiv samarbeidspartner». Det betyr at han ikke bare har kunnet fortelle om hva som allerede har skjedd, men at han også har kunnet spille en aktiv rolle i etterforskningen.

Det er slike metoder amerikanske myndigheter bruker når de etterforsker alt fra organisert kriminalitet til terrorisme. De harde amerikanske strafferammene og de velkjente brutale forholdene i amerikanske fengsler gjør det letter å tvinge tystere til samarbeid.

Det de har gått ut med fra avhørene av Papadopoulos så langt er dette: Rådgiveren var våren 2016, etter at Trump var i ferd med å vinne det republikanske nominasjonsvalget, i kontakt med russere som hadde gode forbindelser høyt opp i Kreml. Han hevdet i eposter at en av dem var Putins niese. Disse skal ha ha tilbudt å skaffe til veie «dritt» på Hillary Clinton. Papadopoulus skrøt av kontakten til kampanjeledelsen, og mente den kunne brukes til å ordne et møte mellom Trump og Putin.

Fra kampanjeledelsen fikk han til svar: «La oss snakke om det. Vi trenger å få formidlet at DT (Donald Trump) ikke drar på slike turer. Det bør være noen på lavere nivå i kampanjen, slik at vi ikke sender noen form for signal».

Amerikanske medier var natt til tirsdag opptatt av at Papadopoulos var lokket med nettopp «dritt» om Hillary Clinton. Dette var måneder før det ble kjent at russerne hadde hacket demokratenes servere og skaffet tilveie tusenvis av eposter fra Clinton og hennes medarbeidere.

Og det var nettopp «dritt» om Clinton de hadde lokket med, da de fikk Donald Trump Jr. til å ta et møte med en russisk advokat i Trump Tower i fjor sommer. Et møte junior allerede har måttet forklare seg om til senatskomiteen som etterforsker det mulige russisk samrøret. (Samrøret er gjenstand for tre parallelle etterforskninger, av komiteer i Senatet, i Representantenes hus og av Mueller).

Trump og Det hvite hus hevdet natt til tirsdag hardnakket at det presidentens tidligere valgkampleder, Paul Manafort, er siktet for, er forhold som ligger tilbake i tid. Før han begynte å jobbe for Trump.

Papadopoulos hevdet også først at hans kontakt med russerne var fra tiden før han begynte å jobbe for Trump. Det var en av løgnene FBI tok ham på og som de brukte til å presse ham med.

Nå er neste spørsmål hvor langt opp i kampanjen dette gikk.