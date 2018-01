Elvis-syndromet

Kommentar Utdragene fra Michael Wolffs bok om Trumps første år i Det hvite hus fra innsiden, minner mest av alt om beretningene om Elvis Presleys siste dager. Men det er viktig å huske at hovedaktørene er menn med flere motiver.

Michael Wolff, mangeårig journalist og mediekommentator i anerkjente magasiner som Vanity Fair, New York Magazine, Hollywood Reporter og GQ, har fått en helt sensasjonell tilgang til Det hvite hus under Trumps første måneder. Han skal ha foretatt mer enn 200 intervjuer med kilder rundt presidenten, anonyme og åpne.

Og onsdag ga han verden en forsmak med det som må kunne sies å være selve scoopet: De friske uttalelsene til Trumps tidligere valgkampsjef og spesialrådgiver Steve Bannon som forlot bygningen, for å holde oss til Elvis-sjargong, i august i fjor, etter at tidligere general John F. Kelly ble stabssjef.

Bannons uttalelser om at Donald jrs møter med russerne i Trump Tower under valgkampen var «forræderske» og «upatriotiske» og at Trumps kontakt med russerne antagelig har med hvitvasking av penger å gjøre, fikk Trump til å reagere umiddelbart, med en påstand om at «da Bannon mistet jobben mistet han også vettet».

Ellers tegner Wolff et bilde av Det hvite hus ikke ulikt slik Graceland var mot slutten, hvor sjefen sjøl sitter isolert, forvirret og mørk til sinns med låst dør på soverommet (separat fra konas) og stapper i seg cheeseburgere mens han ser på tv og snakker i telefonen med folk som stort sett bare lytter og sier «ja» og «ha».

Det er rystende og underholdende på en veldig mørk måte. Og det kan være viktig å huske på at det vi har fått vite til nå, på mange måter er resultatet av en energiutløsning som oppstår når gigantiske egoer braker sammen.

Trumps ego er kjent og dokumentert fra før. Bannons også, forsåvidt. Hans høyreradikale agenda står på mange måter i skarp kontrast til de tradisjonelle grunnverdiene i det republikanske partiet. Den konservative radioprateren Charles J. Sykes har sagt om han at for Bannon handler det ikke så mye om ideologi, som om nihilisme: «Et ønske om å brenne alt til grunnen, uavhengig av konsekvensene».

Da Bannon mistet jobben mistet han kanskje ikke vettet, men han mistet posisjonen som en av verdens mektigste menn. Hele hans prosjekt om å ta hevn over den liberale eliten og enda mer den republikanske eliten, ble kvalt. At en sånn fyr kommer med slike uttalelser og vurderinger av sin gamle sjef, kan ikke sees uavhengig av denne forbitrelsen og ydmykelsen. Kanskje ønsker han å brenne alt til grunnen.

Til slutt er det forfatteren selv, Michael Wolff. En mildt sagt kontroversiell skribent med sans for oppmerksomhet og overdrivelser. Han er blitt beskyldt for å jukse, til og med dikte opp, sitater tidligere.

«En provokatør og mediepolemiker», skriver Washington Posts mediekommentator Paul Farhi. «Wolff har en tendens til å piske opp argumenter og skyve sannheten så langt han kan, og av og til lenger enn de tåler, ifølge sine kritikere. Han er blitt beskyldt for ikke bare å skrive om på episoder i bøker og artikler, men på dikte dem opp engros».

En slik fyr som Trump raskt kan få sansen for, og dermed gi adgang til sine innerste sirkler. Og like raskt miste sansen for, når han får lest boka. (Hvis han orker å lese den, da. Wolff påstår at Trump aldri leser, ikke engang skumleser).

Så langt er boka dermed en ny episode i det realityshowet Det hvite hus har utviklet seg til under Trump. De neste episodene vil utspille seg på twitter i dagene som kommer.