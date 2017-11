Business i Beijing

Leder På sin rundreise i Asia har Donald Trump erfart hvor vanskelig det er å gjennomføre det han i valgkampen sa var enkelt.

Det handler i stor grad om handel når verdens to økonomiske giganter møtes. Trump har tidligere i harde ordelag angrepet Kina for å ha stjålet amerikanske arbeidsplasser og “voldtatt” USA gjennom valutamanipulasjon og dypt urettferdige handelsavtaler.

I Beijing på torsdag sa Trump at han gir Kina stor anerkjennelse.

- Det er god kjemi mellom oss. Hvem kan klandre et land for å være i stand til å dra fordeler av et annet land for å gi sine egne borgere fordeler, sa Trump.

Trump gjorde påstått urettferdige handelsavtaler til et hovedtema for sin valgkamp. Alt skulle bli bedre når Trump satte “Amerika først”. Han skulle raskt redusere USAs handelsunderskudd. Men underskuddet øker kraftig i år, med hele ni prosent sammenlignet med Barack Obamas siste år som president. Det viktigste årsaken er at amerikanerne kjøper billige kinesiske forbruksvarer som aldri før. Trump og den kinesiske president XI Jinping etablerte riktignok en ledergruppe for “økonomisk dialog”, men syv måneder senere har dette ikke gitt konkrete resultater. Utenriksminister Rex Tillerson sa at fremgangen i handelssamtalene med Kina er “ganske liten”.

Ved helgens toppmøte i Samarbeidsorganisasjonen for Asia og Stillehavsregionen (APEC) står global frihandel i fokus. Noe av det første Trump gjorde som president var å trekke USA fra frihandelsavtalen TPP med asiatiske land. I Vietnam sa Trump at USA ikke lenger vil bli “utnyttet” i multinasjonale traktater, men i stedet satse på tosidige handelsavtaler. Det er urovekkende at USA har gått fra å være en varm forsvarer av internasjonal frihandel til å true med proteksjonisme. Global handel trenger det internasjonale avtaleverk som er bygget opp gjennom flere tiår.

Håpet er at presidenten innser at alle vil tape på nye tollmurer og handelskrig. Trump sa etter siste første 100 dager i Det hvite hus at jobben som president var vanskeligere enn han trodde. Det var en ærlig observasjon. Noe senere sa Trump at han alltid hadde likt å følge sine instinkter, men at det blir annerledes å ta avgjørelser når man sitter ved skrivebordet i Det ovale kontor. Det er også en viktig erkjennelse.

Hvis han tar konsekvensene av dette kan en mer konstruktiv og forutsigbar utenriks- og handelspolitikk erstatte enkle slagord og tomme løfter. Det vil både USA og verden tjene på.