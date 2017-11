Norge trenger Jussbuss

Debatt Regjeringen foreslår kutt i finansieringen av rettshjelptiltak landet over. Lite illustrerer behovet for fri rettshjelp bedre enn den hektiske hverdagen hos Jussbuss i Oslo.

ERIK RUSTAD MARKUSSEN, utlendingsrettsgruppen ved Jussbuss

De studentdrevne rettshjelpstiltakene Jussbuss, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Jusshjelpa i Nord-Norge, Jushjelpa i Midt-Norge og Jussformidlingen i Bergen behandlet til sammen 19 200 henvendelser i 2016. I statsbudsjettet 2018 foreslår regjeringen kutt i finansieringen av samtlige.

I Aftenposten 10. november stiller justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen spørsmål ved om kutt i finansieringen betyr «dårligere rettssikkerhet», og anklager Harald Stanghelle for å «sluke rått» argumentasjonen til «disse organisasjonene».

Kronene som investeres i «disse organisasjonene» står i et unikt forhold til mengden rettshjelp tiltakene tilbyr. Det frivillige engasjementet er formidabelt. Konsekvensen av kutt er utvilsomt svekket rettssikkerhet for ressurssvake.

Mandag

Saksmottak på kontoret i Skippergata. Både mandag og tirsdag er dørene til Jussbuss åpne. Hvem som helst kan lure på hva som helst. Av kapasitetshensyn har vi likevel måtte avgrense saksområdene. Vi behandler spørsmål om husleie, gjeld, miljø, trygd, arbeid, sosialtjenester, utlendingsrett og fengselsrett.

24 jusstudenter er tilgjengelige. Venterommet fylles opp. Det renner inn med telefoner. I 2016 mottok Jussbuss over 6000 saker.

En klient trenger hjelp til å kreve uoppgjort lønn fra en tidligere arbeidsgiver. En annen vil ha sine barn på familieinnvandring til Norge. En tredje klarer ikke nedbetale lån, og trenger hjelp til å forhandle med långiver.

Tirsdag

Flyktningmottak i Vestfold. Vi holder foredrag om familieinnvandring, UDI, saksbehandling og klageadgang. Deretter forteller vi om arbeidskontrakter, trygdeytelser og husleie.

En annen gruppe besøker et fengsel på Østlandet. Hver uke bistår vi i spørsmål om prøveløslatelse, permisjon og overføring til andre anstalter. Innsatte har også rettigheter.

Oppsøkende virksomhet er en sentral del av arbeidet i Jussbuss. For mange er terskelen for å ta kontakt høy. Hver uke kommer vi i kontakt med personer som aldri ville fått hjelp dersom Jussbuss ikke hadde eksistert.

Onsdag

Saksbehandling på kontoret. Vi går grundig gjennom hver eneste sak, hvert eneste spørsmål. Dersom Jussbuss ikke kan hjelpe, sørger vi for å sette klienten i kontakt med andre som kan bistå.

Har du spørsmål om asyl henviser vi til NOAS. Familierettslige spørsmål henvises til våre likesinnede i JURK. Er klienten heldig nok til å ha krav på rettshjelp etter loven, henviser vi til advokat.

Det viktigste er at alle som trenger hjelp, får hjelp. Enten det er vi eller andre som ender opp med å bistå. For mange er det viktig å møte noen som bryr seg.

Torsdag

Gruppemøte i Skippergata. Hele dagen går med til gjennomgang og etterkontroll av juridiske utredninger. All rådgivning skal kvalitetssikres. Vi er tross alt studenter.

Lov, forskrift, forarbeider, rundskriv og internasjonale konvensjoner. Regelverket er fragmentert og krevende. Et sjanseløst farvann uten lovforståelse og metodisk kompetanse. I rettighetssamfunneter rettshjelp blitt enda viktigere.

Når utredningene godkjennes, kontakter vi klientene, og gir våre råd. For å kunne bistå flest mulig er mantraet «hjelp til selvhjelp». For noen klienter er likevel behovet for hjelp så stort at vi bistår skriftlig, eller representerer i møte med motpart.

Fredag

Rettspolitisk dag. I tillegg til å hjelpe den enkelte klient, jobber Jussbuss aktivt for å bedre situasjonen til våre klientgrupper. Menneskene vi bistår har sjelden ressurser til å ta kampen selv.

Gjennom innlegg i media og møter med motparter og politikere prøver vi å påvirke utforming og gjennomføring av loven. Vi leverer regelmessig høringsuttalelser når departementene foreslår endringer.

Jussbuss er en vaktbikkje. I vår omfattende portefølje oppdager vi hull i regelverket. Få, om noen, har tilsvarende erfaring og kompetanse som oss. At staten finansierer organisasjoner som Jussbuss er en uvurderlig side av det norske demokratiet.

Ideelt sett skulle Jussbuss likevel ikke eksistert. Rettshjelpen vi yter er en konsekvens av fraværende juridisk bistand fra staten. Det er langt fra optimalt at studenter, og ikke ferdigutdannede jurister og advokater, jobber frivillig for dem som trenger hjelpen mest.

I Jussbuss er vi av den oppfatning at også rettshjelp bør være et velferdsgode. Utvilsomt idealistisk, likevel gjennomførbart. Hver dag ser vi rettighetssamfunnet ramme de som har minst, og at fraværet av rettshjelp til de svakeste bidrar til økte forskjeller.

Mindre penger betyr mindre rettshjelp. Og behovet for rettshjelp er stort.