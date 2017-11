Nei til kutt i fri rettshjelp

Leder Regjeringen foreslår i statsbudsjettet store kutt i støtten til frie rettshjelpstilbud. Det er en underkjennelse av en viktig, frivillig innsats for noen av samfunnets mest sårbare.

15 millioner kroner vil regjeringen spare på å kutte i støtten til særskilte rettshjelpstiltak. I budsjettsammenheng er dette er svært lite beløp, men kuttene vil få store og negative konsekvenser for de menneskene det angår.

Kuttene rammer det frie rettshjelpstilbudet som en lang rekke grupper og organisasjoner tilbyr i store deler av Norge. Et eksempel er Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som etter dette forslaget vil få redusert tilskuddet med 1,2 millioner kroner, noe som utgjør en tredjedel av JURKs budsjett. Det kan føre til at de må si opp halvparten av staben og ta langt færre enn de 6000 sakene de behandler i år.

Bakgrunn: Ett unntak i omstridt kutt

Andre tilbud som rammes er Juss-Buss og Gatejuristen. Sistnevnte består av 225 frivillige jurister, advokater og jus-studenter som årlig løser 3000 saker. Gatejuristens leder, Cathrine Moksness, sier til VG at deres tilbud, Barnas jurist og Gatas økonom, må legges ned hvis budsjettkuttet blir stående.

Justisminister Per-Willy Amundsen forsvarer seg med at den foreslåtte støtten til de særskilte rettshjelpstiltak er den samme som i 2015 og at staten totalt bruker 723 millioner kroner på fri rettshjelp til de som ikke selv kan betale. Tiltakene som nå kuttes er imidlertid svært målrettede mot mange barn og unge, i tillegg til mennesker som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære rettshjelptilbudet.

I et innlegg i Aftenposten fastslår rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo ved Universitet i Oslo at de foreslåtte kuttene vil gjøre det enda vanskeligere for de svakeste i vårt samfunn å søke hjelp. De har rett i sin bekymring.

En forutsetning for rettssikkerheten er at samfunnets mest sårbare må ha tilgang til rettshjelp. Arbeidet baserer seg på frivillighet og samfunnet får svært mye tilbake for beskjedne offentlige tilskudd. Jusstudenter får viktig og nyttig praksiserfaring når de stiller opp for å hjelpe noen av de mest utsatte i vårt samfunn, noen ganger i oppsøkende tjeneste.

Kommentar: Ikke en rettsstat verdig

JURK vant nylig årets jentepris for å gi rådgivning og hjelp til selvhjelp. Barnas jurist ble belønnet med Jusstudentenes menneskerettighetspris. Det har åpenbart ikke gjort inntrykk på politiske ledelse, som svarer med dype budsjettkutt. Det er svært bekymringsfullt. Vi forventer at et flertall på Stortinget sørger for å rette opp regjeringens feilgrep.