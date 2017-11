Det svarte hullet

Kommentar Korrupsjon tapper verdens fattige for penger og fremtid. Mye tyder på at folk i Ghana er offer for det.

Pengestrømmer rundt om i verden ser så avanserte ut. Selskaper med flotte navn, kompliserte eierforhold, forseggjorte presentasjoner og et svimlende tempo. Ingen har flere murer av ord, formaliteter og organisatoriske røyktepper enn de som driver med svindel og bedrag. Det kan være vanskelig å se kjernen. Eller sannheten.

Men når en president lar sitt eget land inngå en kontrakt med et selskap om kjøp og drift av mobile kraftverk, betaler en gigantisk sum for det, og det viser seg at de som egentlig leverer og drifter kraftverkene gjør det langt billigere enn det landet betaler, så har noen blitt lurt.

KOMMENTERER: VGs Frithjof Jacobsen. Foto: Frode Hansen , VG

Når presidenten kort tid etter samarbeider med selskapet som lurte Ghana for penger, så kan man jo mistenke at det ikke var presidenten som ble lurt, men noen andre. Ghanas befolkning, som betaler mer for strømmen de så sårt trengte enn de hadde behøvd.

Slikt har skjedd før, og det vil skje igjen. Mange land i verden brukes som privat lommebok for lederne. Ressurser tømmes og gevinsten går til noen få utvalgte. Kontrakter og avtaler smøres med store pengebeløp som tilfaller de med sentrale posisjoner. Også norske selskaper har vært borte i slikt. Lisenser til å utvinne naturressurser eller bygge telenett kan komme med betydelige korrupsjonspremier innebakt. Mange selskaper holder seg for nesen og punger ut, gevinsten ved å få starte virksomhet overgår som regel utgiftene til korrupsjon. Det er vinn-vinn på toppen, og tap-tap på bunn.

Svindlere vil alltid eksistere. Også i Norge. Skal man få has på de verste av dem, trenger verden flere utleveringsavtaler og større politisamarbeid. Det er forstemmende at en mann som er etterlyst for et stort bedrageri i Norge kan sitte og meske seg med fete biler og luksusliv i Dubai. Ja, han kan til og med få besøk av sin norske advokat som reiser dit på statens regning. Det er til å både le og gråte av.

Avsløringer og offentlig oppmerksomhet kan hjelpe mot korrupsjon. Vi får i hvert fall håpe at VGs avsløringer gjør at ikke flere land lar seg lure av de som vi skriver om i dag. Men sikre kan vi ikke være. Enkelte steder i verden er det slik at når en i et høyt offentlig verv får ferten av en svindler eller hvitsnippkriminell, da går ikke alarmen. Tvert imot, da våkner appetitten. For da skjønner han at i deres iver etter å lure til seg penger fra landet han styrer i, så ligger det også muligheter for at han kan være med på opplegget og bli rik selv.

Slik tømmes land og folk for verdier som kunne vært brukt til noe bedre. Skole for flere barn for eksempel. Eller strøm i husene. Isteden går de til luksusbiler og hotellsuiter. Dette er et av verdens store økonomiske problemer.