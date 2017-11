Barnas største frykt

Debatt I den digitale skolegården møter barna våre nettmobbing, hets, nudes og slutshaming, mens politiet advarer om en tsunami av nettovergrep mot barn. Selv om ett bilde kan gjøre uopprettelig skade, er det én ting barna frykter mer.

TALE ENGVIK, kjent som «Helsesista» på Snapchat

BERIT SVENDSEN, leder for Telenor Skandinavia

Når du googler «spredning av nakenbilder» får du opp nesten 5000 treff: «Måtte bytte skole etter spredning av nakenbilder». «Dømt til 90 dagers fengsel etter spredning av nakenbilder» «Høyesterett skjerper strafferamme».

I Telenors årlige Foreldreundersøkelse for 2017 svarer 58 prosent at de er bekymret for at barns sikkerhet på nettet, og at de skal bli utsatt for spredning av nakenbilder, eller uønsket oppmerksomhet på nett.

Dette tegner et dystert bilde, men vi som avsendere av denne meningsytringen elsker internett, og alt det gode det gir til barna våre. Allikevel er det på høy tid at vi løfter frem det som gjør plaging, hets, utpressing og uthenging på nett så annerledes å takle enn tradisjonell skolegårdsmobbing. En digital gapestokk når mye lengre enn skolegården, og kan vare til evig tid.

Selve definisjonen av tradisjonell mobbing er at offeret blir utsatt for mobbingen systematisk og gjentatt over tid for eksempel i skolegården. Dette er grusomme og bevisste handlinger som mobberen utsetter andre for over lengre tid.

Hvis noen poster et bilde eller hetser en annen én gang på nett så blir allikevel offeret utsatt for handlingen mange ganger. Bilder som aldri skulle vært tatt av et barn deles, dukker opp i feeden til offeret, venner og fremmede om og om igjen. Bare ett bilde kan gjøre uopprettelig skade. Dette avler skam, og skam avler stumhet og handlingslammelse.

Foreldre er ofte dyktige til å involvere oss i skole, barnehage og andre aktiviteter, men vi må snart innse at selv om barna våre kommer trygt hjem etter skolen, er ikke faren nødvendigvis over. Digitaliseringen av barnas sosiale liv, lek og utforskende adferd krever at vi også engasjerer oss i hva de gjør på ipaden fra barnerommet. Vi må ta innover oss de nye truslene barna står ovenfor.

Vi ser dessverre eksempler på at noen barn som er fanget av en nettovergripers utpressing, aller mest frykter at mamma og pappa skal få vite om det. Redselen for at foreldrene skal bli sinte, skuffet, klikke, skamme seg eller bryte helt sammen, hindrer dem i å be om hjelp, og gjør at barna blir hengende i spindelvevet av skam, trusler og kanskje til og med utpressing. Det er ikke oss de skal være redde for.

Vi foreldre må senke pekefingeren vår og gi barna tillatelse til å reflektere - ved å stille åpne spørsmål som begynner på hva og hvordan. Hva tenker du om? Hvordan ville det vært om?

Et viktig spørsmål vi som foreldre bør stille oss selv er: «Hva må jeg gjøre annerledes for at mitt barn skal våge å fortelle meg om det kjipe som det vil oppleve i livet sitt?»

Og samtidig med refleksjonene rundt alt som er bra og dårlig på nettet, må man også fortelle sitt barn: «Den dagen du gjør en dum feil, eller kanskje blir utsatt for noe som er utrolig vondt og vanskelig, vit at du kan fortelle det til meg. Jeg ønsker å være der for deg, hjelpe deg og støtte deg. Selv om det er noe som er flaut eller kleint. Det er viktig for meg at du vet det».

Det er vår jobb å bygge opp barnas tillit og sørge for at vi vet nok til å identifisere de røde flaggene. Det er vår jobb å gjøre det så normalt å snakke om de vanskelige tingene, slik at den dagen det skjer noe alvorlig så skal de ikke fanges av skammen for egne handlinger.

Mange foreldre kan trenge oppstartshjelp til å komme i gang. Det finnes mange gode råd der ute. Kripos' nettpatrulje på Facebook er en fantastisk ressurs for de mest alvorlige sakene.

På Foreldreskolen.no har vi samlet de beste rådene fra fem av Norges største eksperter innen nettmobbing, nakenbilder, personvern for barn og gaming. I tillegg gir vi starthjelp til den vanskelige samtalen med flere gode spørsmål som kan hjelpe deg med å få innpass i samtalen om barnas digitale liv.

Det er mange gode råd å få, men det viktigste er at vi foreldre gjør barnas digitale liv til en like naturlig del av den gode hverdagspraten som sport, lekser og trafikksikkerhet. Det er opp til oss å skape det trygge rommet mellom digital natives og oss digitale sinker.

Dette er vår hjemmelekse.