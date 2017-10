Kommunismens morderiske posterboy

Debatt Det er 50 år siden Che Guevara ble drept. Men helt død er han fortsatt ikke.

ROAR NERDAL, journalist bosatt i Brasil.

En liten digresjon først: Jeg fikk, som den eneste i klasse 8B, en femmer for særoppgaven jeg skrev om Cuba og revolusjonen i 1959. Læreren var særs irritert over at ingen hadde oppgitt kilder i de innleverte oppgavene, og straffet oss hardt. Meg også, for ellers ville det blitt en sekser. Og hvorfor det? Var det et oppsiktsvekkende solid verk jeg hadde begått? Nei, men teksten min oppfylte et viktig kriterium for å få en god karakter i samfunnsfag på den norske ungdomsskolen anno 1989: Det var en hyllest av den cubanske revolusjonen, Fidel Castro og, ikke minst, Ernesto Che Guevara, argentineren.

ROAR NERDAL. Foto: PRIVAT

Les videre: Revolusjonseventyreren Che Guevara hedres 50 år etter sin død

For sånn var det – jeg vil tro så å si over alt. Fidels (og Ches) kommunisme var et diktatur med et nokså funky image, ledet av skjeggete, sigarpuffende og stilsikre fyrer som viste fingeren til Onkel Sam og den såkalte imperialismen, og dessuten var helsevesenet på øya helt oppsiktvekkende godt. Hva hadde vel ikke kommunismen betydd for vanlige cubanere? Og hvor ille var det ikke under den korrupte og USA-støttede eks-diktatoren Fulgencio Batista? Dette var gjengs lærdom: Cuba var kanskje litt shabby og jo, visst fantes det en og annen politisk fange der, men sa man «Cuba» og «Havana» og «Fidel« og ikke minst «CHE» til en gjennomsnitts-raddis på det norske 80-tallet, så var det som om all kritisk sans forsvant. Han/hun digget disse gutta.

Fidel levde fortsatt, mens Che var død for lenge siden. En revolusjonær martyrdød, lød den norske venstresidefortellingen, i kampen mot imperialismen, mot det fæle USA. I t-skjorter med Alberto Kordas ikoniske bilde av Che, forfektet raddisene drømmen om at en annen verden var mulig, og noen av de iherdigste nominerte stadig Castro-diktaturet til Nobels fredspris. Pytt, pytt, mangelen på demokrati og ytringsfrihet, og alt det der. Som det britiske raddisrockbandet Manic Street Preachers synger: «Freedom of speech won't feed my children».

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Ok, jeg skal innrømme at jeg, den gang 15 år og med et hjerte i ferd med å ta fyr, var fascinert selv også. Om jeg hadde Che-skjorte eller -plakat? Nei, det tror jeg faktisk ikke, men jeg husker høylytte krangler med skolens Unge Høyre-falanks der de fikk passene sine påskrevet, USA-logrende imperialistyngel som de var.

Che, derimot, var kul, og et forbilde for alle som ville endre på de forferdelige strukturene som innkapslet den såkalte frie verden og holdet vanlige folk nede. I dag smiler jeg lett beskjemmet, i et langtfra like imponerende skjegg (sammenliknet med Ches ikoniske stubber), over ungdommens fyrrige radikalisme, både et produkt av det norske skolevesenets velmenende diktatur-apologeter og, sikkert, et forsøk på å imponere de flotte og smarte raddisjentene, som det jo var mange av på den tiden.

Les også: Fidel Castro – En leder større enn seg selv

I dag, 50 år etter «legendens» død i de bolivianske fjellene, vet vi at fyren var en sadistisk lystmorder med et alt annet enn demokratisk sinnelag. Che var intet forbilde, ingen helt. Revolusjonen på Cuba ble langtfra det den ble lovt å være, og befolkningen lider under dens åk, uansett hvor urettferdig og skjevfordelt det cubanske samfunnet var før det smalt.

Fidel var svær i kjeften, men viste seg å være lite annet enn enda en latinamerikansk diktator med forakt for basale menneskerettigheter. Jo, helsevesenet fikk de dreis på, men var det revolusjonens fortjeneste? Kunne ikke det skjedd i et demokratisk Cuba? Og var ikke Havanna en av de rikeste byene i denne delen av verden før Fidel og Che og de andre steg ned fra de skogkledde åsene og erklærte at makten var deres? Til evig tid (for jommen styrer ikke Castro-familien fortsatt, med jernhånd)?

Che-myten lever fortsatt, og sannelig kjøpte jeg ikke en t-skjorte med et av Kordas bilder av mannen til en av sønnene mine, mest for å erte en venn av meg, som er enda skarpere i sin fordømmelse av kommunismens skurker enn det noen av oss andre er. Men altså: De kommunistiske og sosialistiske revolusjonene (Fidel ble kommunist først noen år etter revolusjonen, men det er en annen historie) i det forrige århundret var alle historiske feilskjær, for å si det avmålt.

De ledende revolusjonære karakterene var alle intellektuelle, svermere og romantikere, så også Ernesto «Che» Guevara – overklassegutten, legen og bokormen, som ikke tok fem øre for å henrette dem som ble ansett for å være revolusjonens fiender og som etter sigende aldri ble dus med den arbeiderklassen han påsto at han så gjerne ville tjene. For det er som det sagt: Brennende hjerter har en tendens til å brenne opp. Kjedelige kompromisser og politisk pragmatisme ligger ikke for dem, løsningene er definitive og endelige. Og resultatet er som oftest nitrist.

Men at Che Guevara var en stilig jævel, jo, det skal han ha.