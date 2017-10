Catalonia-konflikten: En dragkamp uten ende

Kommentar BARCELONA (VG) Populismen og opportunismen katalanske myndigheter fører i sin iver etter politisk gevinst, kjenner få grenser. Krisen i Spania er langt fra et endepunkt.

Catalonias første helg som selverklært republikk er over. Igjen sitter en region som har fått autonomien sin strupet, en økonomi i ubalanse og katalanske familier splittet av makthavernes polariserende retorikk.

Separatistbevegelsen har spilt med høye kort. Den har vokst seg sterkere og sterkere de siste årene. Akkurat nå virker det til å være vanskelig å finne en vei tilbake til normalen.

Katalanske myndigheter motsetter seg sentralregjeringens maktovertagelse og avsettelse av presidentskapet. De har også motsatt seg nyvalget som den spanske regjeringen har berammet til 21. desember.

Det er et valg som uavhengighetspartiene kan tape, ifølge en meningsmåling fra avisen El Mundo. I tillegg er en katalansk aksept av et nyvalg en fallitterklæring for bevegelsen, og et signal om at man overgir seg Madrid – noe som vil bli svært dårlig mottatt av en bevegelse hvis enkelte medlemmer tidligere har kalt Carles Puigdemont, regionalpresidenten, for en «sviker».

Hva som vil skje de neste dagene og ukene er vanskelig å spå. Det spekuleres i om det kan komme til fysiske konfrontasjoner når regionalsparlamentarikere eller ansatte i ordensmakten, på oppfordring fra presidentskapet i Catalonia, vil utøve «demokratisk motstand» mot overtagelsen fra den spanske regjeringen.

Kompromiss og dialog er fremmedord. Spanske myndigheter ser ingen grunn til å inngå dialog med separatister som bryter med grunnloven. Foreløpig er det heller ingen ting som tyder på at den katalanske separatistbevegelsen kommer til å vike en tomme. For dem er dette en naturlig kulminasjon etter det de ser på som en motarbeidelse fra Madrid over flere år, inkludert å ikke ha blitt gitt retten til en lovlig folkeavstemning.

Jordi Sànchez, lederen av den katalanske nasjonalforsamlingen, som har sittet fengslet for oppvigleri siden starten av oktober, fremholder at tiden er klar for å innsette et katalansk separatistvennlig parallell-parlament. Det vil føre til en ytterligere legitimitetskrise.

Puigdemont, i en innøvd TV-tale på lørdag, fremholdt at katalanere nå må utøve «demokratisk motstand» mot Spanias reaksjon på det flertallet i parlamentet har stemt for.

Men i realiteten representerer han en minoritet som forsøker å trenge gjennom viljen sin på majoritetens bekostning.

Katalanere flest vil nemlig ikke løsrive seg fra Spania. Ja visst, det har vært vanskelig å få øye på dem i bybildet i Barcelona denne helgen. Blant de forskjellige versjonene av katalanske flagg og bannere med slagord for uavhengighet som har hengt fra vinduer og balkonger, har det kun hengt noen spanske flagg i ensom majestet.

Separatistene som har skreket høyest. Men søndag samlet 300.000 av den «tause majoriteten» seg i sentrum av Barcelona for å uttrykke sin støtte til et forent Spania.

Selv om stemningen er preget av pågangsmot, er det definitivt en spent stemning å spore. Blant ropene om «Vi er Catalonia og Spania» og bannerne med formaninger om enhet, bryter det taktfast ut «Puigdemont skal i fengsel!». Hver gang en av helikoptrene fra det spanske, ikke katalanske, politiet, svermer over området, bryter det ut et unisont jubelbrus.

Det er tegn på stadig steilere fronter, og et flertall som sier klart fra om at tålmodigheten med regionalmyndighetene er over. Flere her uttrykker en frykt for at situasjonen kan komme ytterligere ut av kontroll.

– Uavhengighetsspørsmålet er i ferd med å rive familien vår i stykker. Vi frykter at situasjonen her kommer til å forverre seg, og komme enda mer ut av kontroll. Men nå har vi vært stille så lenge at det likevel føltes helt riktig å komme ut hit i dag og vise en støtte til et sterkt Catalonia, men at vi er en del av Spania, forteller en familie på tre generasjoner til meg.

Fra et norsk perspektiv kan det være vanskelig å forstå det brennende engasjementet for katalansk uavhengighet, og spesielt fra mennesker som bor i en metropol i Vest-Europa. Flere mener at hovedmotivasjonen for å forlate Spania først og fremst er økonomisk. For mange katalanere eksisterer det derimot en sterk følelse av å være annerledes fra resten av landet. Man må huske på at kulturen deres ble undertrykt, og at det ble lagt ned forbud mot å snakke katalansk under Francos diktatur. Spania er ikke en nasjonalstat som Norge, og lojaliteten og tiltroen til sentralregjeringen i Madrid er ofte fraværende.

Tilhengerne av et uavhengig Catalonia har historisk ført kampen sin på en ikkevoldelig måte. Men populismen og opportunismen de regionale myndighetene nå fører i sin iver etter politisk gevinst, virker til å kjenne få grenser.

Fiendebildene tegnes opp, frontene gjøres steilere.

At selv sosialister som kjempet mot Francos diktatur, nå risikerer å bli kalt fascister fordi de motsetter seg Catalonias uavhengighet, er en absurd situasjon som viser hvordan polariseringen brer seg om på tvers av familier, venner og partitilhørighet.

For øyeblikket ser ingen av partene ut til å iverksette en plan B – dersom de i det hele tatt har en. Selv om den mangeårige konflikten i Catalonia nå har kulminert i et foreløpig klimaks, peker alt på at den kommer til å bli enda verre.