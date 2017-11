Derfor bør Hagen inn i Nobelkomiteen

Debatt Spørsmålet er om et eventuelt valg av Carl I. Hagen til Nobelkomiteen dreier seg om prinsipp eller person. Jeg er dessverre redd det er det siste.

MORTEN WOLD, stortingsrepresentant, 2. visepresident i Stortinget (Frp)

Fremskrittspartiets stortingsgruppe har med overveldende flertall pekt på tidligere partileder Carl I. Hagen som sin kandidat til den ledige plassen i Nobelkomiteen, en plass som – basert på valgresultatet – tilhører partiet. Det er sedvane at partiene ikke blander seg inn hos hverandre når det gjelder hvilke kandidater som fremmes. Denne sedvanen kan nå bli utfordret.

Morten Wold.

Carl I. Hagen er valgt som andre vararepresentant til Stortinget fra Oslo. Med Siv Jensen i regjering, er han i praksis første vararepresentant, og vil kunne måtte møte i Stortinget om en av Frps to første representanter har permisjon. Det er prinsipielt betenkelig fordi det ikke er forenlig med å bekle et verv i Nobelkomiteen med tanke på dens uavhengighet og ønsket om at det ikke skal være bindinger og tette bånd mellom den og Stortinget, utover at sistnevnte utpeker komiteens medlemmer – i tråd med Alfred Nobels testament.

Fremskrittspartiet aksepterer at Hagen ikke oppfyller hverken Grunnlovens § 63 om fritak eller Valglovens § 11-9 om å frasi seg gjenvalg. Nå er det opp til Stortinget å finne en løsning som alle kan leve med, uten hverken å bryte Grunnloven eller utfordre det lenge levende prinsipp om at partiene ikke bryr seg med hvilke kandidater andre fremmer til de forskjellige verv og posisjoner som Stortinget oppnevner.

Frp fremmet sist torsdag et representantforslag om nedsettelse av et utvalg for å vurdere prosess og valgbarhet til de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner – nettopp for å få helt klare kjøreregler for fremtiden.

Det er i historisk perspektiv gitt permisjon fra Stortinget for å være fylkesmann, banksjef, direktør for Vinmonopolet, NRK-sjef og spesialrådgiver i UD – for å nevne noe. Av saker i nyere tid er det nok å nevne Børge Brende (H), som fikk permisjon for å tiltre stilling i World Economic Forum i Geneve, Dagfinn Høybråten (KrF) for å ta stilling i Nordisk ministerråd og Jens Stoltenberg (Ap) for å bli generalsekretær i NATO.

I et notat fra Stortingets konstitusjonelle avdeling heter det: «Det er ingen formelle føringer for når permisjon/fritak kan innvilges, mao er det ingen begrensninger i hvilke grunner som kan gi permisjon/fritak.»

Videre heter det: «Skal man søke permisjon, forutsetter det at man i utgangspunktet møter på Stortinget i den perioden permisjonen gjelder for. (…) Det er ikke adgang til å søke permisjon som vararepresentant før man faktisk er møtende på Stortinget.» Også dette er sedvane, men det er ikke nedfelt i noen bestemmelse. Dermed kan Stortinget velge å behandle en permisjonssøknad fra Hagen på generelt grunnlag – om fritak sesjon for sesjon.

Permisjoner er tidligere gitt for å styrke Norges posisjon på den internasjonale arena. Og det er ingen tvil om at Nobelkomiteen er en internasjonal arena, som har hele verden som sitt arbeidsfelt. Det ble også grundig slått fast av Jonas Gahr Støre i Politisk Kvarter på NRK 24. november. Der beskrev han Nobelkomiteen som en komité som deler ut «verdens mest prestisjetunge og viktigste pris». En klarere anerkjennelse av komiteens betydning og viktighet er det ikke mulig å gi. Og den underbygger hvorfor det vil være riktig at Carl I. Hagen, som har 30 år og 348 dagers ansiennitet på Stortinget, nå bør innvilges en generell permisjon ved inngangen til hver sesjon i denne fireårsperioden – nettopp for å ta del i utførelsen av det svært viktige og internasjonale arbeidet som Nobelkomiteen utfører.

De aller fleste ser på et stortingsverv som en stor ære, og en forpliktende kontrakt med velgerne. Det samfunnsoppdraget og -ansvaret har Carl I. Hagen tatt på alvor, noe hans nevnte ansiennitet til fulle viser.

Jeg vil anmode Stortinget om å velge en løsning der vi aksepterer at Hagen gis en generell permisjon ved hver sesjons begynnelse – for å kunne utføre vervet som medlem av Nobelkomiteen. Det er ingen formelle hindringer i veien for det. Så må det i bunnen ligge en «gentleman's agreement» med Hagen, om at han etter utnevning til Nobelkomiteen ikke vil bruke retten som Grunnloven gir ham til å møte i Stortinget – siden permisjonen eventuelt gis nettopp fordi han skal kunne oppfylle verv i en komité som Ap-leder Støre sier at deler ut «verdens mest prestisjefylte og viktigste pris».

Dersom de forskjellige partiene kan enes om en slik løsning, innebærer det at de ikke fremmer alternative kandidater når valget skal gjøres i salen, men står fritt til å markere sin eventuelle motstand mot Hagen gjennom blanke stemmer.

I respekt for at Carl I. Hagen har vært – og er – en betydelig person i norsk politikk og offentlighet, er det mitt håp at Stortinget nå søker å være pragmatiske. Det kan man klare uten å komme på kant med Grunnloven, eller ved å være historieløse omkring hvordan Stortinget har brukt permisjonsmuligheten de seneste ti år. Da kan man løse denne saken på en måte som ivaretar Stortingets omdømme og partienes respekt for hverandres valg av kandidater ved utnevnelser til forskjellige verv og posisjoner.

Og atter kan julefreden senke seg over landets nasjonalforsamling.