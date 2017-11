Carl I. Hagen må ta sine velgere på alvor

Leder Carl I. Hagen og Frp bør være stolte og ydmyke over den tilliten han har fått av Frps velgere i Oslo, og ikke behandle en stortingsplass som et hinder for egen selvrealisering.

Fremskrittspartiets krumspring for å gi tidligere partiformann de vervene han ønsker seg, er nå nærmest grenseløse. Først ville Frps gruppe sette til side prinsippet om at sittende stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen. Hagen er i praksis partiets første vararepresentant i Oslo, og vil møtte møte i Stortinget med jevne mellomrom i denne perioden.

LES: FRITHJOF JACOBSEN: Partytelt i Nobels Hage

Resultatet av denne totale fravikelsen fra egne prinsipper om forholdet mellom Stortinget og Nobelkomiteen var nedslående for Frp og Hagen. Stortinget lå an til å stemme ned Hagens kandidatur og heller velge en annen. Det er i og for seg også et brudd på den etablerte ordningen med at partigruppene selv, med grunnlag i antall representanter, fritt velger hvem de ønsker i komiteen. Men når Frp bevisst forsøker å misbruke ordningen til å sette inn en møtende representant, er det riktig av Stortinget å ikke bøye av for Frps forsøk på utspekulert politisk spill.

LES OGSÅ: Her er Siv Jensens forklaringsproblemer om SSB-sjefens avgang

Nå forsøker Frp og Hagen en annen løsning, nemlig at han skal fritas for vervet som representant. Et verv han selv ba om da han stilte til valg for Frp i Oslo i høst. Partiet hadde opprinnelig nominert Hagen til siste plassen på listen over kandidater, men Hagen selv utfordret Aina Stenersen som var nominert på fjerdeplass. Til Dagsavisen sa han da: – Aina gjør en god jobb, men jeg har fått en del anmodninger om å stille, for å bedre aldersbalansen og få litt flere seniorer på Stortinget.

Stenersen trakk seg, og Hagen fikk den fjerdeplassen han ønsket seg. Valgresultatet ga Frp to representanter i Oslo, ettersom finansminister Siv Jensen er en av dem, rykket Hagen opp til første varaplass så lenge partilederen sitter i regjering. Hagen selv var helt klar over at fjerdeplassen på listen innebar at han ville møte på Stortinget en rekke ganger i perioden. Men nå ber han om å bli fritatt for vervet han stilte til valg for å få. Sannsynligvis for å kunne få plass i Nobelkomiteen, eller et annet verv, for eksempel som riksrevisor.

LES OGSÅ: FRP-SANDBERGS RÅD TIL NORSKE KVINNER SOM BLIR TRAKASSERT: – Gi dem en ørefik

Dette fritaket bør han ikke få innvilget. Stortinget kan i helt spesielle tilfeller innvilge permisjon hvis man får internasjonale stillinger som er til gagn for Norge. Det er ikke tilfellet her. Hagen og Frp kjenner Stortingets regler for dette godt. I 2012 foreslo Hagen, via stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde at det skulle bli enklere for representanter å be seg fritatt for vervet. Det forslaget ble nedstemt, også av Frps representanter. Carl I. Hagen og Frp bør være stolt og ydmyk over den tilliten han har fått av Frps velgere i Oslo, og ikke behandle en stortingsplass som et hinder for egen selvrealisering.