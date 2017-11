Mange eiendomsmeglerstudenter starter på en utdannelse de ikke får bruk for

Debatt Det er ikke nok jobber til alle nyutdannede eiendomsmeglere der ute. Men det er lite støtte å hente hos Norges Eiendomsmeglerforbund.

Hvert år starter flere hundre unge studenter på en utdannelse de mest sannsynlig ikke får bruk for.

Lørdag 4. november fortalte NRKs Lørdagsrevyen om nyutdannede eiendomsfullmektige som jobber uten å få lønn i et beinhardt meglermarked. Noen får en jobb med fastlønn de første tre månedene, før de må klare seg på provisjon. Andre får «låne» penger av arbeidsgiver inntil de klarer å dra inn nok selv – og da må de også betale tilbake den «lånte» lønnen. De mest uheldige får ingen fastlønn, de får en kontorpult og en e-postadresse, og så må de klare seg selv. Etter to år klarer bare litt over halvparten å leve av lønnen, og over 40 prosent jobber 50 timer eller mer i uken.

Kontrasten er stor til supermeglerne som håver inn penger, og som vi i Propr harselerte med i en reklamekampanje i fjor vinter.

Hvilken virkelighet er det studentene ser for seg når de starter på det treårige eiendomsmeglerstudiet? Ganske sikkert ikke å sitte igjen med stort studielån og en utdannelse de ikke får brukt, fordi det ikke finnes oppdrag til dem.

I tv-innslaget er Per Elling Sylte, partner i Notar Eiendomsmegling, ærlig nok til å si at mange meglerkjeder ansetter flere enn de trenger. Videre at det kan være fordi «kjedene kan være opptatt av topplinjevekst, omsetning og markedsandeler». Det ser med andre ord bra ut med et meglerkontor fullt av unge, ivrige fullmektiger. At mange av dem ikke får lønn er en annen sak.

Det er en desperat situasjon å jobbe 50 timer i uken og ha null i inntekt. I et tregt boligmarked som nå kan det også knipe for veletablerte meglere som er vant til å tjene godt. Så hvor kreativ blir man da for å få til et salg?

Oktober var en dårlig måned for eiendomsmeglerbransjen, rent omdømmemessig. Det sørget Brennpunkt-dokumentaren «Boligbobla» og DNs Boligbygg-avsløringer for. Etter overnevnte tv-innslag startet ikke november særlig bedre.

Lørdagsrevyen intervjuer nok en ærlig eiendomsmegler i Thomas Wahl, daglig leder ved Aktiv Grünerløkka Torshov. Han sier det slik: «Vi er ikke rakettforskere, her er det bare å brette opp ermene, så får du det til.»

Det er ikke vanskelig å være enig i det første. Men å si at det er dårlig innsatsvilje som ødelegger for unge, nyutdannede meglere er i beste fall feil, i verste fall sjofelt.

Norge flommer over av eiendomsmeglere som gjør en jobb de fleste boligselgere fint kan klare selv. Det finnes totalt 3600 av dem, og flertallet er medlem av Norges Eiendomsmeglingsforbund. En del av disse er nettopp eiendomsfullmektiger. NEF ønsker seg også enda flere av dem, og lokker med redusert medlemsskapspris ut året. Til gjengjeld lover NEF å jobbe for gode rammebetingelser for sine medlemmer.

Så hva er forbundets kommentar til situasjonen Lørdagsrevyen belyser? Ifølge direktør Carl O. Geving er det «lite akseptabelt», «veldig uheldig» og «ikke god arbeidsgiverpolitikk».

Her er velment innspill, NEF: Hva med å lage noen retningslinjer rundt ansettelsesforhold i meglerkjedene? Eller å informere dem som drømmer om å bli eiendomsmeglere om hvordan virkeligheten ser ut?

Det er sikkert ålreit for gjeldstyngede fullmektiger å høre at Geving beklager situasjonen. Men det hjelper ikke særlig på en slunken, eller rettere sagt, tom lønnspose.