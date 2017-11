Sviende tap for Sylvi

Kommentar Det er bra Frp fører en streng asylpolitikk. Men det er et problem at de polariserer debatten så mye at de kløner det til for seg selv.

- I dag tar Stortingsflertallet ansvar, det er mer i tråd med norske verdier og tradisjoner, sa Jonas Gahr Støre på talerstolen i Stortinget. Han gjorde seg klar til å påføre innvandringsminister Sylvi Listhaug et nederlag i asylpolitikken.

Og Listhaug ble brutalt overkjørt av opposisjonen. Nå må hun tilbake til kontoret og lage en ny instruks som hun egentlig er imot.

Men hun har ikke noe valg.

Stortinget har bestemt at flere 16-åringer som søker asyl i Norge skal få permanent opphold. Det skal legges mer vekt på om de yngste mangler familie eller ressurser i de såkalt trygge områdene i landet de kommer fra. Altså vil færre av dem få kun midlertidig opphold.

I tillegg skal de såkalte oktoberbarna få sakene sine behandlet på nytt. For noen av dem - fra de farligste områdene - sier Stortinget at de ikke skal kunne henvises til internflukt. Altså vil de få opphold.

Det er ikke et amnesti og heller ikke et fullt frislipp. Frp vekslet selv i debatten i Stortinget mellom å fremstille forslagene som uansvarlige og ubetydelige, noe Sp-representant Marit Arnstad ganske presist oppsummerte.

Men opposisjonen har vedtatt en tydelig liberalisering, selv om de ikke har latt seg forlede av aktivister. Dette bygger på Utlendingsdirektoratet forslag, og det er mer betryggende. Bakgrunnen er at UDI foreslo å forskjellsbehandle de yngste. Men departementet sa nei.

Det er det «nei'et» som nå må trekkes tilbake. Justisdepartementet må sende en ny instruks med et «ja».

Dermed får vi en politikk som vil ligne mer på den de rødgrønne førte. Flere vil få opphold.

Det vil nok være bærekraftig nå i 2017, fordi det kommer så få asylsøkere. Men det var ikke bærekraftig i 2015, da Norge fikk nesten 5500 enslige mindreårige asylsøkere. Og det vil ikke være bærekraftig om det skjer på nytt.

For det som skjedde i 2015 var en raskt og kraftig tilstramming. Og Arbeiderpartiet var med på den innstrammingen.

Når Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen nå myker opp igjen, kan de lene seg avtaler med Tyrkia og Libya som gjør det stadig vanskeligere å komme til Norge. Men om de avtalene rakner, og vi får en ny asylbølge, overlever ikke denne liberaliseringen.

Frp har ført en streng asylpolitikk som de har bred støtte for. Det er bra. Men det er tidvis et problem at det er nettopp Frp som fører denne politikken. For partiet slenger med leppa og polariserer så mye, at Arbeiderpartiet faller fra.

Ap skulle egentlig ikke være så vanskelige å lokke. Politikk er som kjent det muliges kunst. Skal man oppnå noe, må man samarbeide med motstanderen, inngå kompromisser og ikke bare snakke om prinsipper og moral. Det kalles realpolitikk, en merkelapp folk i Frp pleier å like. I motsetning til såkalte «moralposører» som bare er opptatt å vise frem sin egen godhet, men som i praksis får lite gjort.

Men også Frp driver med unødvendig posering. Og nå vil noen helt sikkert be om eksempler. Det første jeg kommer på, er Christian Tybring-Gjeddes foto og kommentering av kvinner med slør ved Aps valgbod i Oslo i høst.

Det var usaklig å henge ut Arbeiderpartiet for dette.

Og det er usaklig når motstandere fremstilles som tullinger eller tilhengere av kvinneundertrykking. Et burkaforbud, for eksempel, er slikt som får politikere til å virke handlekraftige. Men mer alvorlige problem havner i skyggen. Vi blir for opptatt av symbolpolitikk som egentlig ikke løser noe som helst. Og konsekvensene er like uheldige som når vi sliter med politisk korrekt berøringsangst.

- Moral for meg er å kunne hjelpe flest mulig, ikke bare de vi ser her og nå, sa Sylvi Listhaug i Stortinget.

Det har hun helt rett i. Og det er det statsråden må levere på.