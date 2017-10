Fornuftig fra Listhaug

Leder Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har varslet omlegging av asylbehandlingen.

Til Aftenposten sier Listhaug at hun ønsker å samle alle asylsøkere på ett ankomstsenter, nærmere bestemt i Råde i Østfold. Der skal de fleste saker avgjøres innen tre uker.

Ankomstsenteret Østfold (AØ) skal etter planen driftes av private aktører, totalkapasiteten blir på tusen plasser. Dette vil være det eneste ankomstsenteret i Norge, mens det i Finnmark beholdes som en beredskapsløsning. Ved AØ skal Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets utlendingsenhet ha faste staber, helsemyndighetene skal drifte et minisykehus og en kommunehelsedel. Ideen er ifølge Listhaug å samle asylsøknaden og asylsøkerne på ett og samme sted, slik at søknaden kan bli avgjort mens asylsøkeren bor her. De som får avslag skal sendes ut av landet direkte fra atkomstsenteret, mens de som får opphold skal over i integreringsmottak eller kommune for bosetting.

Og er det noe alle parter har etterlyst i denne debatten, så er det raskere saksbehandling og mindre byråkrati. Ingen har et ønske om å la asylsøkere gå på vent lenger enn nødvendig. Noen av de mest hjerteskjærende sakene oppstår nettopp når folk blir værende i Norge i årevis, for så ganske brutalt å bli sendt ut. Det er ingen god situasjon, og særlig rammer det barn som har rukket å slå røtter i Norge.

Men generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS er likevel skeptisk, og sier til NTB at mange asylsøkere har sammensatte saker som kreves mer enn tre ukers behandlingstid. Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås har også flere innvendinger, og spør hvordan rettssikkerheten til asylsøkerne skal ivaretas.

Vi forutsetter at innvandringsministerens opplegg ikke bryter med søkernes rettssikkerhet. Når så mange som 80 prosent av søkerne anslås å kunne få søknaden behandlet på atkomstsenteret innen tre uker, er det UDIs anslag som ligger til grunn. De resterende 20 prosentene skal i vanlig asylmottak. De må få sin sak behandlet på en skikkelig måte. Men det at noen saker er kompliserte, er ingen god grunn for å bruke lang tid også på det som kan gå fort.