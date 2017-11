Mangemillionæren klager over nordmenns arbeidsmoral. Hvordan våger han?

Debatt Capoferro og andre millionærer som moraliserer over andres arbeidsmoral burde prøve en eneste dag i hjemmetjenesten, som renholder – eller ja – som butikkmedarbeider på Deli De Luca.

NICHOLAS WILKINSON, stortingsrepresentant for SV

Adriano Capoferro er mangemillionær takket være gode ansatte i selskapene han har vært sentral i, Deli De Luca og Espresso House. Men i et intervju med Dagens Næringsliv denne uken, sier han at mange i Norge har lav arbeidsmoral.

Det er så man nesten ikke tror sine egne øyne når man leser det.

NICHOLAS WILKINSON, SV. Foto: PRIVAT

I dag er jeg stortingsrepresentant for Akershus. Men jeg er blant de mange som i studietiden jobbet på Deli De Luca for luselønn og med ekstremt arbeidspress. Det er vi som gjorde jobben som har gjort Capoferro til millionær.

Jeg forstår ikke at han nå våger å snakke ned til oss fra luksusleiligheten sin i London.

Jeg trengte inntekt for å finansiere studiene. I et beinhardt arbeidsmarked der jeg ennå ikke hadde mye på CV-en måtte jeg ta til takke med jobben jeg fikk: butikkmedarbeider på Deli de Luca.

Capoferro organiserte den gangen bedriften som franchise. Et system der profitten føres til dem som eier, mens risiko og ansvar dyttes ned på enslige butikksjefer som så får skylden når noe går galt.

Vi som gjorde jobben ble derfor presset fra tre kanter: dårlig lønn, dårlige arbeidsrettigheter og ekstremt arbeidspress.

Jeg jobbet ofte nattskift. Helt alene. I en døgnåpen butikk midt i byen.

Kunder kom og gikk hele tiden. Det var ingen muligheter for spisefri med mat. Om du var på toalettet og dørklokka gikk, og det gjorde den ofte, var det bare å trekke opp buksa så raskt du kunne og løpe ut til kunden. Du føler deg virkelig brukt når du ikke engang kan gjøre fra deg. Men da er det godt å vite at man i det minste sikrer overskuddet til Capoferro gjennom lave lønnskostnader.

Jeg jobbet flere ganger tvungen ubetalt overtid om ikke alle oppgaver fra den krevende natta var ferdig til morgenen. Flere ganger hadde jeg kun åtte timer mellom to skift. Med reise og spising ga det under seks timer søvn.

Den slags delt arbeidsdag er ulovlig. Men som ung arbeidstaker og eneste fagorganiserte er det skummelt å skulle si fra. Du gjør ditt beste. Jobber hardt. Tjener pengene dine. Og kommer deg ut igjen.

I motsetning til Capoferro sitter jeg ikke igjen med millioner. Jeg og de andre fikk noen få tusenlapper for strevet. Jeg slapp heldigvis å bli ranet, men noen ansatte går også ut med arr i psyken fra ran.

I tillegg ble de som hadde negativt kasseavvik trukket i lønn for det. For dere som ikke har jobbet i butikk kan jeg fortelle at det ikke handler om latskap, men om at telling av mange kontanter etter ukevis med lange skift, ubetalt overtid og kort hviletid er vanskelig.

Og hvordan er det egentlig med den norske arbeidsmoralen, som Capoferro klager over? Norge har en av verdens aller mest produktive økonomier. Vi har svært høy deltakelse i arbeidslivet i forhold til sammenlignbare land. Etter alle tenkelige målestokker har Norge og nordmenn en svært god arbeidsmoral.

Norge har da også virkelig lønnet seg for Capoferro. Han har tjent minst 47 millioner kroner på Deli De Luca. Norsk arbeidsmoral lønner seg for ham. Fra luksusleiligheten i London og jobben i oppkjøpsfondet kan han fortelle nordmenn at vi ikke jobber hardt nok for ham. Han forteller hvor flott det er for ham å jobbe, men unnlater å fortelle at pengene hans er tjent på lavtlønte folk med elendige arbeidsvilkår som er alene på jobb.

Capoferro og andre millionærer som moraliserer over andres arbeidsmoral burde prøve en eneste dag i hjemmetjenesten, som renholder – eller ja – som butikkmedarbeider på Deli De Luca.