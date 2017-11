Nordmenns rare forhold til alkohol

Debatt Nordmenn har et merkelig forhold til alkohol - spesielt i julebordsesongen.

LORELOU DESJARDINS, fransk blogger, bosatt i Norge

I andre samfunn må man forklare seg når man har vært i fengsel, men i Norge må man forklare seg når man 1) ikke ønsker å få barn, 2) nekter å eie sin bolig, 3) hater vinteren og langrenn og friluftsliv generelt, 4) er veganer, 5) ikke drikker seg full på julebordet, på jentetur/guttetur, på utdrikningslag, på et internasjonalt fly, hvor som helst når alkohol er gratis. Og også når man har vært i fengsel, selvfølgelig.

Nordmenn har et forhold til alkohol som krever en mastergrad i antropologi å forstå. Jeg har vært i dette landet i åtte år, og har observert nordmenn mye, men det er fortsatt sosiale regler rundt alkoholen som jeg finner veldig forvirrende. Noen spørsmål for de som kan mer enn meg om saken:

• Hvorfor er det sosialt uakseptabelt å drikke et glass vin med matpakken sin en tirsdag til lunsj, men det er også sosialt uakseptert å bare drikke Farris på en utepils eller på julebordet en fredag kveld? Generelt sett, hvorfor må man vente til helgen for å drikke hele sin «ukekvote»?

• Hvorfor er det uakseptabelt å drikke en øl på et fly mellom Oslo og Bergen, men det er anbefalt å drikke så mye man kan på et fly mellom Trondheim og Las Palmas?

• På engelsk heter det bachelor party, på fransk enterrement de vie de garcon/fille (begravelse av manns singel-liv). På norsk heter det utdrikningslag. Hvorfor er ordet «drikk» inkludert i ordet «utdrikningslag»? Er det ikke om å feire at en venn/venninne skal gifte seg? Hva har det med alkohol å gjøre?

• Hvorfor er blodet Kristus på nattverden på en annen type blod (uten alkohol) enn den vi får i franske kirker?

• Hvorfor drikker kristne nordmenn ikke alkohol selv om Kristus sa «dette er mitt blod»?

• Hvorfor sier nordmenn at franskmenn er mer alkoholiserte enn nordmenn, på grunn av gjennomsnitt over året, når det er dem som står i kø utenfor Vinmonopolet og kjører til Sverige som rusavhengige personer som trenger nok stoff før en lang helg? Jeg har aldri sett det i Frankrike.

Nå som julebordsesongen er i gang, blir det forventet av mange å drikke alkohol. Her snakker vi ikke om å drikke to eller tre glass for å ha det koselig. Man må drikke seg kanon. Jeg har drukket alkohol siden jeg var 15 år gammel, men ble full for første gang i mitt liv på en fest på en båt i København da jeg var 25 år gammel. Med andre ord er det i Skandinavia at jeg ble kjent med konseptet «på fylla». Er det overraskende? Ja, det kan være for nordmenn, som for mange var full for første gang før de fylte 15. For mine franske øyne er dette mer overraskende.

Jeg drikker alkohol, men ikke alltid, og ikke i spesielle anledninger som ble bestemt av andre. Noen ganger har jeg lyst til et glass vin på en tirsdag, noen ganger er jeg på jentetur og har lyst bare på kaffe. Og jeg syns at det er greit. Men mange nordmenn rundt meg stiller mange spørsmål og jeg må forklare hvorfor jeg ikke drikker denne gangen.



Så jeg har kommet opp med gode og dårlige unnskyldninger til å ikke drikke meg full på fest. Vær så god, du kan bruke dem også.

1. Jeg kjører bil, må hente mannen min på jobb. La gjerne flere detaljer som øker din sympati-faktor: Han jobber med baby delfiner og må jobbe seint fordi en av dem har født i kveld.

Ulemper: Man må ha lappen og en bil. En mann trenges ikke, sånn ting finnes veldig fort på Tinder og andre apper.

2. Jeg er gravid. Denne unnskyldningen er det beste, fordi det er 100 prosent uakseptabelt i Norge å være nærmere enn 40 centimeter fra et glass vin når man er gravid. Da blir folk rundt deg klare å ta alle former for alkohol bort fra deg, og gi deg en moralsk leksjon hvis du tar en slurk.

Ulemper: Det skaper forventninger at du skal leverer et nytt menneske til verden om maks ni måneder. Hvis du ikke gjøre det må du lyve igjen om noe mye mer ubehagelig.

3. Jeg har leversvikt. Eller for å øke sympatifaktor: Jeg skal gi en del av leveren min til min lillebror bror som har en sykdom. Må ha den beste leveren mulig for ham å bli frisk.

Ulemper: Du må ha en bror. Som heller ikke er på samme festen og helt kanakkas på dansegulvet.

4. Jeg er på Antabus.

Ulemper: Da sier du klart at du er alkoholiker. jeg vet ikke hvor tunge fordommer er i Norge mot alkoholiker. Men du kanskje ikke har så lyst at folk vet/tror at du er det.

5. Det er ikke tillatt i religionen min. Velg gjerne en kjent religion som alle vet ikke tillater alkohol, type Kristendom eller Islam.

Ulemper: Dette svaret kan være svært ubehagelig hvis du snakker med noen som også tror på det samme Guden. Og kan faktisk vise lite respekt for trossamfunnet generelt. Husk at de fleste ikke drikker fordi de tro på noe, ikke motsatt (å tro på noe fordi man har ikke lyst å drikke alkohol).

6. Jeg trener mye.

Ulemper: De du snakker med føler plutselig litt skam, og føler seg som sofagriser mens du trener og spiser dine 6 grønnsaker per dag. Med andre ord er du plutselig blitt kjedelig.

7. Jeg har prinsipper i livet. Jeg blander aldri alkohol med kokain. Want some?

Ulemper: Dette øker IKKE din sympati-faktor. Selv om alkohol er også et rusmiddel, bare lovlig, er det lite akseptert i Norge å ta hva som helst ulovlige rusmidler.

8. Jeg er allergisk/har en alvorlig sykdom. Skal blåse opp som en ballong hvis jeg drikker. Skal stoppe å puste. Kan du kjøre meg til legevakten om det skjer?

Ulemper: Den du snakker med blir redd og drar fra deg.

9. Min yngste våkner KJEMPEtidlig om morgenen. Må klare å våkne og være til stede.

Ulemper: Du må ha barn, og snakke til en person som har barn selv. De som ikke har barn skjønner ikke hvordan det er å stå opp fyllesyk kl.04.45 for en liten baby som skriker. Sånn er det bare.

10. Drikker ikke. Alt for dyrt.

Ulemper: Du høres ut som er gjerrig person, med andre ord kjedelig. Men ingen fare, fordi siden du ikke drikker er du allerede klassifisert som kjedelig av mange nordmenn!

Andre strategier fungerer også, som andre har fortalt til meg, som for eksempel å ha noe veske i glasset sitt som ligner alkohol.

Men den beste unnskyldning av alle er når man ikke trenger å forsvare hvorfor man ikke drikker på julebord eller andre anledninger hvor det er forventet å drikke. Det er lov. Og det jeg alltid tenker er at det som gjør at en fest eller et øyeblikk med folk er hyggelig har ingenting med alkohol å gjøre, det har med forholdet ditt til de folkene rundt deg i dette øyeblikket å gjøre. God musikk, god mat, morsomme folk man føler seg komfortabel med.

Jeg vet hva du tenker: «Jeg trenger alkohol for å føle meg så komfortabel med folk.» Men husk at ikke alle trenger det. Det er lov å ikke ha lyst eller ikke trenger det. Som det er lov å ikke like langrenn, og å nekte å kjøpe seg hus, å ikke vil ha barn. Alle er forskjellige! Og alle får lov å gjøre akkurat det de vil med kroppen sin. Inkludert å danse på et bord med slips rundt hodet i foran alle kollegene sine på julebord.

