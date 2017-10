Kan det friste med en polsk øl til 15 kroner halvliteren?

Debatt Ja, takk. 1,3 millioner nordmenn sier akkurat det ifølge en meningsmåling fra YouGov. 32 prosent av oss ville «kjøpt utenlandsk øl til halv pris hvis vi ikke risikerte noe».

PETTER NOME, direktør i Bryggeri- og Drikkevareforeningen.

En tredjedel av befolkningen er altså klare til å begå en kriminell handling hvis de ikke blir tatt. I alle fall hvis det gjelder billig øl. Man kunne tro at politikerne ville så full alarm og gå til felles kamp mot en stor samfunnsutfordring. I stedet kniper de øynene hardt igjen, kryper under dyna og lukker ørene.

VG har den siste uka satt søkelys på alternative salgskanaler for alkohol: Taxfree og grensehandel (1.10) og ølsmugling (5.10).

PETTER NOME. Foto: Gøran Bohlin , VG

De to første er lovlige og avslører først og fremst den bunnløse dobbeltmoralen i norsk alkoholpolitikk. (Det viktigste er å verdens høyeste alkoholavgifter, hva det fører til har ingen betydning). Den tredje, ølsmugling til Norge, er internasjonal milliardbusiness og holder liv i kyniske kriminelle nettverk, spesielt i Øst-Europa. Det bekrefter Elisabeth Nettum i Tolletaten til VG.

Tollvesenets beslag siden årtusenskiftet har vist at ølbeslaget er mer enn tidoblet, spritbeslaget har sunket drastisk, mens vinbeslaget er jenvt lavt og synkende.

Hvorfor ølsmuglingen øker, mens vin- og spritsmuglingen går ned Metanolskandelen i 2002, da mange mistet livet etter å ha drukket smuglersprit, har hatt stor betydning. Og den jevne vindrikker er kanskje ingen typisk smuglerkunde? Uansett er risikoen for å få i seg falske og urene produkter langt større for vin og sprit enn med øl. Jeg tror også mange opplever det som mindre kriminelt å drikke smuglerøl enn sterkere saker.

Tollvesenet har tidligere anslått at de tar 5-10 prosent av det som blir forsøkt innsmuglet. Til VG sier de nå at de «Vet ikke. Men vi tror at det bare er toppen av isfjellet vi greier å ta.»

Det er egentlig innlysende. Norge, med vår lange og kronglete kystlinje og utallige ubevoktede grenseoverganger til Sverige, må være verdens enkleste land å smugle til.

Om vi ikke har offisiell smuglerstatistikk, vet vi likevel noe:

• Under russetreffene (bl.a. på Tryvann) er andelen østeuropeiske bokser nå så stor at det ikke lenger lønner seg for humanitære organisasjoner å plukke tomgods for å pante.

• ROAF, avfallsanlegget på Romerike, som har landets mest avanserte sorteringssystemer, forteller at om lag halvparten av ølboksene i restavfallet er utenlandske. Riktignok kan boksene leveres i panteautomatene til resirkulering, men det er kanskje ikke kult å stå på Kiwi med handlevogna full av polske ølbokser– uten å få utbetalt pant?

• Likevel; noen gjør det: i 2016 gikk 24 millioner utenlandske bokser gjennom pantesystemet.

• «Hold Norge Rent» melder at en tredjedel av tomgodset som plukkes opp i naturen er utenlandsk.

Men politikerne er bare måtelig interessert. KrF snakker på autopilot om «hensynet til de svakeste», men tar ikke inn over seg at den viktigste målgruppen for smuglerbandene er barn og unge, som selv bidrar til markedsføring av øl-taxier og garasjesalg gjennom sosiale medier. Og her er det ikke snakk om salgstider og aldergrenser.

Gjennom fire blå-blå år har «avgiftsskeptikerne» i H og FrP bekvemt kunne vise til samarbeidsavtalen med KrF som lover at «hovedlinjen i alkoholpolitikken skal ligge fast.»

Vi har regnet på hva smuglingen fører til. Hvis tollerne beslaglegger fem prosent av smuglergodset, er det over 10 millioner liter illegalt øl som finner veien inn i Norge. Det betyr 200-250 tapte arbeidsplasser i produksjon og dagligvarehandel, mens staten taper over 390 millioner kroner i avgifter.

Norsk øl kan aldri konkurrere med Polen og Latvia på pris. Heller ikke om vi hadde avskaffet alkoholavgiften. Men det finnes et tippepunkt der gevinsten ved å kjøpe billig smuglerøl trumfer lovlydigheten hos ellers ansvarlige mennesker. Alkoholavgiften i Norge er 21,72 kr per liter butikkøl. I Polen, Latvia og Litauen (hvor mesteparten av smuglerølet kommer fra) er avgiften hhv 2,01 kr, 1,38 kr og 1,21 kr per liter.

Kjære politikere: Når hver tredje nordmann vil gjøre seg til lovbryter, barn og unge får lett tilgang til billig sterkøl, når vi taper arbeidsplasser og statsinntekter, når naturen forsøples og internasjonal mafia vokser seg stadig sterkere på business i Norge; har vi da et problem? I så fall: Hva har dere tenkt å gjøre med det?