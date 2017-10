Feil på feil fra professor Døving!

Debatt Professor Runar Døving bør enten sette seg inn i bryggeribransjen eller ganske enkelt holde seg til å kommentere priser på melk og kylling.

SAMMY MYKLEBUST, ølskribent og foredragsholder, årets ølhund i 2014

For en ukes tid siden var Runar Døving ute med et råd til Rema 1000: «Start priskrig på øl, prisen bør ned i 40 kroner literen.» Døving, som skal være ekspert på forbrukeradferd, ble tydeligvis så beruset av oppmerksomheten han fikk på denne kommentaren at han bestemte seg for å skrive et debattinnlegg i VG.

Sammy Myklebust.

Dette ble offentliggjort i går og viser klart at Døving ikke har brukt den siste uken på å sette seg inn i bryggeribransjens utfordringer. Det blir selvsagt litt vanskelig å ta en ryddig gjennomgang av hans argumenter og mangel på sådan, når til og med prisen på flaskevann er en grunn for billigere øl, men jeg skal gjøre et forsøk.

Vi kan begynne med noe så grunnleggende som at han bruker en alkoholavgift fra 2014 (20,34 pr/l), mens de som eventuelt skal jobbe seg ned mot hans ønskede 40 kroner literen må forholde seg til 22,07, som er foreslått for 2018. (Dette er indeksregulering, som vanligvis går gjennom uten innsigelser.) I tillegg til alkoholavgiften skal det betales diverse miljøavgifter. De mest sentrale her er grunnavgiften på 1,12 pr. flaske/boks og miljøavgift på 5,79. Miljøavgiften reduseres til 0,55 om en er medlem av Grønt Punkt, noe som igjen koster 0,138 pr. flaske. Siden Døving tar utgangspunkt i literprisen skal jeg gjøre det samme, men for enkelhets skyld utelater jeg avgifter på korker, kartonger, innpakningsplast og et par miljørelaterte årsavgifter. Med tre 0,33 flasker pr. liter får vi da

3 x (1,12 + 0,55 + 0,138) + 22,07 = 27,70 i alkohol og miljøavgifter. Med 25 prosent mva. på toppen ender vi på 34,63.

Dette er rene avgifter og hvordan professoren så kan komme til at det er avansen som gir størst utslag på mva. må han nesten prøve å forklare selv. Han påstår videre at kostnaden for produksjon av en liter øl er 5 kroner. Med mva. er dette 6,25 og vi er totalt i 40,88 og det uten noen form for avanse. Da blir det litt vanskelig å komme ned i en utpris på 40 kroner.

Det gis også en bredside mot det «skal se ut som om de er 'premium'». En uttalelse som ytterligere viser hvor lite han kjenner til bryggeribransjen, og da ikke vare fordi han bruker det som er både hans fagspråk og et øl brygget av Hansa) Riktignok finnes det produkter, gjerne importerte, som utgir seg for å være premium, men kun er pent innpakkede standardvarer, men dette er unntaket. Det aller meste av disse varene er øl fra mindre bryggerier. Øl der det er brukt mer råvarer i prosesser og batcher som er langt mer arbeidskrevende enn det er å «pøse ut» lys standardisert lager. Øl der humlen er den høyeste varekosten. Her snakker vi ikke om Stange kylling fremfor Prior, økologisk melk eller poteter fra en eller annen fjellgård, men varer som fremstilles med en dyrere oppskrift. Disse varene som utgjør ca fire prosent av markedet, står for godt over 20 prosent av sysselsettingen. På toppen av det hele er dette øl som fort kan variere fem kroner i pris fra den ene kjeden til den andre. Muligens ikke noen hard priskrig, men heller ikke tegn på samarbeid. I tillegg skal en huske at alle former for tilbud og rabatter på øl er forbudt ved lov.

Men én ting har Døving rett i: Det er virkelig ikke melk vi snakker om her, for melk har subsidier til produsenten, fritak for grunnavgift på emballasjen, kun 15 prosent mva. og en grossist med rekordoverskudd i 2016. Dette mens 2/3 av bryggeriene går med underskudd og en solid andel av dem som tjener penger også er involvert i annen drift, slik at det ikke nødvendigvis er selve bryggingen som er lønnsom.

En debatt om prisene på øl er alltid velkommen, men da bør debattantene ha en viss forståelse for hva som ligger til grunn for prisingen.