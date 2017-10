Billigere øl til folket nå!

Debatt Hadde Konkurransetilsynet gjort jobben sin, hadde vi hatt en halvliter øl til under 20 kroner i butikken.

RUNAR DØVING, professor ved Høyskolen Kristiania

Jeg anbefalte Rema 1000 å starte priskrig på øl. Årsaken er:

Dagligvarebransjen og bryggeriene driver sannsynligvis et ulovlig prissamarbeid på øl. At Konkurransetilsynet ikke stanser samarbeidet tyder på at de ikke gjør jobben sin.

Det sies om dagligvarebransjen at marginene er små. At man tjener lite penger, eller mer presist, at forholdet mellom laveste innkjøpspris og høyeste salgspris er liten. På noen områder er det riktig, som på ribbe og surkål. På andre områder er marginene svært høye. Øl og mineralvann er et slikt område.

Har du lest?: Spår priskrig på øl

RUNAR DØVING. Foto: , MARKEDSHØYSKOLEN

Marginene er så høye at det er rimelig grunn til å tro at Coop, NorgesGruppen og Rema driver et ulovlig prissamarbeid sammen med bryggeriene Carlsberg Group (ringes etc.) og Hansa/Borg.

Prinsippet er enkelt. Når det er gode marginer, når man tjener ekstra godt på et produkt, vil man alltid tiltrekke seg konkurrenter som ønsker å være med på pengefesten, og selge sitt produkt til bare litt lavere pris. Det er et av markedsmekanismens viktigste prinsipper for at det skal oppstå såkalt konkurranse.

Når man kan tappe vann på flaske og selge det til 50 kroner literen, er det klart det er mange har lyst til å bli kremmere. Hvis du i det hele tatt skulle være så heldig å komme inn i butikken med et nytt produkt bestemmer de både prisen, plassen og mengden du kan selge. Hyllene i butikken er ikke en arena for fri konkurranse. Det er ikke tilbud og etterspørsel som bestemmer, men butikkens eier. Det er ikke landbruksprodukter som har størst prisdifferanse mellom Norge og resten av OECD, men vann!

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Legg merke til hvordan øl og mineralvann er plassert i butikken. Det står paller på gulvet med 6-pakninger med halvlitere – og det samme i kjøleren. Grunnen til at det, er de vil at six-pack skal være enheten, og ikke enkle flasker. Vi, forbrukere, plukker en enhet – seks halvlitere – i stedet for en, to eller tre enheter med 0,33. Da får de både stort volumsalg i et marked med høye marginer – med helt enorm fortjeneste.

På hyllene ikke langt unna står det enkle brune flasker i glass til enda mer absurde priser. Disse flaskene skal se ut som om de er ”premium”, som derfor kan være dyrere, Men variasjonen på kvalitet er stor, og det er ingen grunn til at de skal være dyre. Øl er svært billig å produsere – vi snakker ikke om melk.

Det koster ca. 5 kroner literen å produsere en liter øl. I din butikk koster standard pilsner et sted mellom 60 og 75 kroner literen, og opp mot 150 kr literen på det som ser ut som premium.

Så hvor mye bør øl koste? Det billigste ølet koster ca. 40 kr. literen, (20 kr. per halvliter). De heter Seidel (produsert av CB (Borg Hansa)), NorgesGruppens EMV (Egne merkevare), eller Pokal Coops EMV. De står aldri i kjøledisken, men snarere gjemt på laveste hylle, som om det var «skamme-seg-varer». Boksen ser så stygg ut som mulig, og hvis de skulle komme til å selge mye av produktet kommer kvaliteten til å gå ned og boksen til å bli enda styggere, fordi poenget med å ha produktet der er av alle ting ikke for å selge den, fordi kroneavansen på «merkevarene» er så mye større.

Alkoholavgiften for alkoholholdig drikke mellom 3,75 og 4,75 er på 20,3 kr literen. Det er altså helt uproblematisk å selge øl med fortjeneste til 40 kroner literen – i et velfungerende marked. En halvliter øl i butikk hadde kostet mellom 17 og 30 kroner halvliteren – for alle typer – hvis markedet hadde fungert.

Øl er et av de enkleste produkter å selge i Norge. Det finnes ikke svinn. Vi drikker store mengder i helgen, og da skal vi kulturelt sett ikke være gjerrige. Vi er såkalt betalingsvillige. Da kan man prioritere premium til en absurd penge for å være spandabel. Og når vi er i utlandet sier vi kunnskapsløst at øl er dyrt i Norge på grunn av «statlige avgifter». Men det er av alle ting momsen, altså avgiften som beregnes av utsalgspris, som utgjør mesteparten av avgiftene fordi avansen er så hinsides.

Poenget med prissamarbeid i oligopolet er selvfølgelig å sabotere konkurransen, for så å venne forbrukerne til at øl er dyrt. Det er denne metoden å unngå konkurranse som gjør at NorgesGruppen kan utbetale mer enn 500 millioner i året til sine aksjonærer.

Det virker som om offentligheten er så ensidig oppheng i statlige avgifter, at man lar bransjen definere perspektivet. Så kan forbrukere, bransjen og Hegnar skylde på staten eller kundens preferanser når noen klager. Man lar svenskehandelen handler om landbruksprodukter, som om øl og mineralvann ikke var minst like viktig.

Dagligvarebransjen holdninger til forbrukerne minner om landbrukets holdning til forbrukerne før 80-tallet. Da fikk vi forbrukere de produktene landbruket ønsket å selge, ikke hva vi ønsket. Vi måtte til Sverige for å få lettmelk. I dag reiser forbrukerne til Sverige for å få mineralvann i brett. Der koster 24 bokser brus i 0,33 90 kroner, knapt 4 kroner boksen, det er under en fjerdedel av prisen i Norge. Det er ikke akkurat landbrukssubsidienes skyld.

Hadde det vært elementær konkurranse eller om Konkurransetilsynet hadde gjort jobben sin, ville vi hatt vann til 5 kroner halvliteren, brus til en tier og øl til under 20. Kaldt og godt i kjøledisken.

Konkurranseloven, som Konkurransetilsynet skal forvalte, forbyr samarbeid som begrenser konkurransen. Lovens formål er «å fremme konkurranse for derigjennom å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Ved anvendelse av denne lov skal det tas særlig hensyn til forbrukernes interesser.»

Kampen mot konkurransebegrensende avtaler mellom foretak er i følge paragraf 10 sentral. Den «forbyr enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet opptreden som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen i det indre marked.»

For å sitere hjemmesiden til tilsynet: «Et eller flere foretak(s) utilbørlige utnyttelse av dominerende stilling er forbudt etter konkurranseloven § 11.» Konkurransetilsynet «ønsker tips om ulovlig samarbeid eller misbruk av dominerende stilling – både fra personer og fra foretak.» De kan man anse dette som et tips.

Det har blitt ytret at vi trenger et dagligvaretilsyn. Og det trengs, men bare fordi vi har et svakt konkurransetilsyn.

Hvis ikke Konkurransetilsynet klarer å senke prisen på gjennomsnittlig halvliter øl i butikk til en fornuftig pris innen årets utgang bør tilsynet nedlegges.