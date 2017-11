Besøk Kabul for å lære, Listhaug!

Debatt Jeg føler meg uvel over å tenke på hvilket bilde som nå tegnes av Norge. Det er så totalt annerledes enn det bildet vi har tegnet av oss selv i årtier.

KAI EIDE, FNs tidligere spesialutsending til Afghanistan

Jeg syntes Sylvi Listhaugs besøk til Rinkeby - «for å lære» - var en unødvendig provokasjon, særlig siden hun allerede noen timer før ankomst publiserte hva hun mente om nabolandet i en artikkel i Aftonbladet. Men ettersom hun har et sterkt ønske om å lære, ble jeg tilsvarende skuffet over at hun til Dagbladet 3. november sier at til Kabul vil hun ikke! Der kan hun jo virkelig lære noe hun ikke allerede vet!

Kai Eide (andre fra høyre) var FNs spesialutsending til Afghanistan i flere år. Her fra Jalalabad i 2009. Foto: Bjørn Thunæs , VG

Det er riktig, slik hun påpeker, at sikkerhetssituasjonen ser forskjellig ut for en vestlig besøkende og for en afghaner som returnerer. Men ikke på samme måte som hun mener. Vestlige utsendinger gjemmer seg stadig mer i sine festninger og omgir seg av betongmurer, som stadig blir høyere. De beveger seg mindre rundt enn noen gang og kjenner byen og landet dårligere for hver måned som går. Kontakten med samfunnet er betydelig svekket. Amerikanerne beveger seg nesten bare i helikoptre over byen - og ikke langs veien.

Selv besøkte jeg Kabul en uke i oktober og ble tatt hånd om av afghanske venner - for opphold, sikkerhet og transport. Dermed fikk jeg også se deler av byen som utlendinger ikke lenger besøker.

Jeg skulle så gjerne ta Sylvi Listhaug med på en tilsvarende tur - omkring i byen der utlendinger ikke lenger ferdes. Til områder hvor betongmurene ikke finnes og hvor folk bor uten å være beskyttet av festningslignende byggverk. Men det måtte i så fall skje uten det medie-hyseriet som preget Rinkeby-besøket - og som Listhaug jo mente forstyrret kontakten med de som bodde der. Helst ville jeg at mine afghanske venner kunne ta seg av transport og sikkerhet. Jeg kan forsikre om at de vil gjøre det minst like godt som vestlige livvakter uten kjennskap til land og språk.

Trolig ville hun se at det ikke er utlendinger eller afghanske politikere og priviligerte som er de mest utsatte. De lever beskyttede liv bak betongmurer. Det er vanlige afghanere som rammes hardest av usikkerheten og de stadige angrepene. De har ingen mulighet til å gjemme seg.

FNs oversikt over første halvår 2017 viser at antallet sivile tap ligger på samme nivå som for 2016 - og det er et rekordartet nivå. Hele 1662 sivile mistet livet i denne perioden og 3581 ble såret i et stort antall angrep. Oversikten viser også - naturlig nok - at det er Kabul som er mest utsatt med omtrent en femtedel av drepte og sårede. Deretter følger provinser i sør og - den «norske» provinsen Faryab i nord.

Det som er spesielt med Kabul er at det er selvmordsangrep og improviserte bomber som forårsaker de fleste tapene. I mange andre provinser er det mer målrettede angrep eller direkte konfrontasjoner mellom Taliban og regjeringsstyrker. Selvmordsaksjoner og improviserte bomber rammer sivilbefolkningen særlig hardt. De rammer vanlige mennesker som tilfeldigvis er på feil sted til feil tid. De rammer i og i nærheten av moskeer, på veier og gatekryss der vanlig folk er. Det er en type angrep som det nesten er umulig å verge seg i mot - dersom man da ikke kan trekke seg tilbake godt beskyttet av betongmurer og festningsverk. Og det kan ikke vanlige folk.

Jeg føler meg uvel over å tenke på hvilket bilde som nå tegnes av Norge. Det er så totalt annerledes enn det bildet vi har tegnet av oss selv i årtier. Kanskje stakk det ikke så dypt hos mange? Kanskje blir det annerledes når verdiene settes på prøve av en ubehagelig virkelighet? Men vi skylder vel “oktober-barna” og andre i det minste å oppsøke området. Norske politikere er jo glade i å reise. Derfor håper jeg at Listhaug kan avlegge Kabul et besøk, men uten å bare se regjeringskontorer og ambassader. Og jeg blir gjerne med.