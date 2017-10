Å kutte rettshjelptiltakene, er ikke en rettsstat verdig

Debatt Vi kan ikke ha et tiltagende urettferdig samfunn der lommeboka avgjør hvem som får ivaretatt rettshjelpsbehovet sitt.

LINN NIKKERUD, medarbeider i Jussbuss.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å kutte støtten til de gratis rettshjelptiltakene drastisk med 15 millioner kroner. Jussbuss foreslås kuttet med 1,284 millioner kroner, JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) er foreslått kuttet med 1,2 millioner kroner og Jussformidlingen med 1,6 millioner kroner. I tillegg melder Jushjelpa i Midt-Norge at de må legge ned dersom regjeringens forslag blir en realitet. Forslaget til statsbudsjettet har potensielt svært alvorlige konsekvenser i et samfunn med stadig økende ulikheter.

LINN NIKKERUD, medarbeider i Jussbuss. Foto: PRIVAT

For Jussbuss betyr budsjettforslaget at vi må nedbemanne, noe som vil føre til redusert saksbehandlingskapasitet. Det oppsøkende arbeidet vårt blir i stor grad rammet. Konsekvensene av forslaget vil gå direkte utover rettssikkerheten til ressurssvake mennesker.

Med budsjettforslaget signaliserer regjeringen at det å få rettshjelp er forbeholdt de økonomisk sterke. På denne måten blir rettssikkerhet et klassespørsmål. Dette vil føre til at de sårbare og ressurssvake samfunnsgruppene må se seg nødt til å velge bort rettssikkerhet på grunn av dårlig økonomi. Et av Jussbuss sine formål er å forhindre dette. Derfor jobber vi for et likeverdig rettshjelpstilbud.

Budsjettforslaget er lagt frem av en regjering som nettopp har lansert en handlingsplan mot negativ sosial kontroll. Derfor er det motstridende når regjeringen nå velger å kutte støtten til rettshjelptiltak - tiltak som hver dag er med på å sikre og styrke rettssikkerheten til de mest sårbare menneskene.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Høyres partiprogram for 2017-2021 ser ikke ut til å samsvare med budsjettforslaget. I partiprogrammet står det at de vil styrke «rettssikkerheten gjennom et bedre og mer målrettet offentlig rettshjelpstilbud og ivareta de alternative rettshjelpstilbudene». Det er helt uforståelig at de velger å foreslå et kutt som ikke ivaretar rettshjelpstilbudene på en tilstrekkelig eller forsvarlig måte. Partiprogrammet deres erkjenner at det er nødvendig for rettssikkerheten at de alternative rettshjelptiltakene eksisterer.

Om det offentlige rettshjelpstilbudet faktisk dekket rettshjelpsbehovet i samfunnet, hadde det ikke vært behov for alternative rettshjelptiltak. Men også her kutter regjeringen. Kontoret for fri rettshjelp i Oslo har for eksempel fått et kutt i millionklassen.

Venstres partiprogram sier klart at de vil «støtte frivillige ordninger i regi av Jussbuss, JURK, Jussformidlingen og lignende organisasjoner». Venstre må sette inn støtet og fronte rettssikkerhetsgarantiene som bærebjelker i kampen mot sosiale ulikheter. Budsjettforhandlingene vil vise om dette er noe mer enn fagre ord.

Det er viktig at stortingspartiene reagerer kraftig mot budsjettforslaget, og stemmer mot det. Særlig opposisjonen må vise at de er imot en urettferdig fordeling av rettssikkerhetsgarantiene i samfunnet. Dette vil sende sterke signaler til regjeringen om hvilke verdier og idealer Norge skal bygges på.

I en stat som bygger på «demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene» kan vi ikke ha et statsbudsjett som kveler rettssikkerheten i Norge. Det kan umulig være en rettsstat verdig at statsbudsjettet skal gå på bekostning av økonomisk vanskeligstilte grupper. Derimot er det rettsstatens pris at statsbudsjettet ikke skal nedprioritere grunnleggende rettssikkerhet. Vi krever at regjeringen og Stortinget inkluderer dette perspektivet i sine beslutninger vedrørende de gratis rettshjelptiltakene.