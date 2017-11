Kritisk til pakkekalender-press: – Hva er galt med sjokoladekalender?

«Kjære pakke-kalender-mamma. Du gjør meg helt svett,» skrev blogger Line Victoria Husby-Sørensen. Reaksjonene uteble ikke.

– Noen har flere ømme tær enn andre. Jeg har blitt kalt «pakkekalenderhater», og noen mener datteren min vil bli mobbet om hun kun får sjokoladekalender. Jeg vil jo bare ha folk til å tenke selv, men det er klart det engasjerer. Hva er egentlig galt med en vanlig sjokoladekalender? spør Line Victoria Husby-Sørensen.

I disse dager svir nordmenn av tusenvis av kroner på å kjøpe og lage gaver som pakkes inn og danderes til en pakkekalender.

I år skal vi bruke 1,19 milliarder kroner på gavene som åpnes daglig fra 1. desember og frem til julaften, spår DNB.

SLAPP AV: -Det har tatt av når det gjelder pakkekalender til barna, mener blogger Line Victoria Husby-Sørensen. Foto: Mattis Sandblad , VG

Det er mye penger, mener den tidligere programlederen og bloggeren Line Victoria Husby-Sørensen fra Stathelle i Telemark. Husby-Sørensen står bak bloggen Supporterfrue, og syntes hun hadde en god grunn til å komme med et hjertesukk om temaet pakkekalendere.

«Du skjønner, handelsstanden tjener nemlig vanvittig mye penger på den hysteriske mammaen som har sett på sosiale medier at personlig julekalendergave er THA THING hvis du skal stille i kategorien «Verdens beste mamma» på den årlige mammaprisutdelingen», skriver hun i innlegget.

Les resten av blogginnlegget her.

Insta-sjokk

Husby-Sørensen hadde blitt mamma for første gang og ville gjerne se hva som rørte seg under noen av de 25277 Instagram- innleggene på #pakkekalender.

– Jeg fikk helt sjokk. Sosiale medier flommer over av lekre pakkekalenderbilder. En skrev at hun brukte 800 kroner bare på gavebånd, sier hun.

Line Victoria studerte til øyet ble stort og vått. Noen hadde til og med kjøpt egne bokser og stativ til julekalenderen, slo hun fast. Det var ikke sikkert Maren på åtte måneder kom til å oppleve noe sånn.

Eller orker du ikke pakkekalender? Slik kan du lage en alternativ versjon

– Du følte deg utilstrekkelig?

– Absolutt. Både Facebook og Instagram er et vindu for selvskryt. Det handler ikke bare om å gi barna gaver. Det handler om å ta det perfekte bilde av den perfekte pakkekalenderen. Intensjonen er jo å skryte.

– Så da satt du i gang?

– Nei, da tok jeg en runde med meg selv. Dette kan jeg ikke bli med på. Det blir sjokoladekalender i år.

Helena har åtte barn - lager pakkekalender til alle sammen

Lager selv

Ann Helen Kvalevaag har en av pakkekalenderne Instagramfølgere liker. Pakker dekorert med snøkledde juletrær og lekebiler, var temaet hun postet i fjor. Bildet fikk over 1000 likes. Årets kalender er under produksjon. Ann Helen kan røpe at mannen snekrer den ferdig i disse dager.

FJORÅRETS KALENDERr: Ann Helen Kvalevaag legger i arbeid i pakkekalenderen. At den skal vises på Instagram er en del av gamet Foto: ANN HELEN KVALEVAAG

– Jeg forstår at mange kan synes det blir litt svett med de flotte bildene på Instagram, men det er jo en inspirasjonsplattform. Det skal se perfekt ut, og du skal vite jeg bruker lang tid og tar mange bilder for å få det til å se fint ut. De ikke-perfekte bildene legger jeg ut på Mystory.

– Men du lager virkelig så flotte kalendere?

–Jeg liker å være kreativ og bruker ikke så mye penger på det. Gavene er ikke spesielt dyre.

– Og tiden du bruker på det?

– Jeg klarer å gjøre to ting på en gang. Se på Farmen mens en pakker inn gaver samtidig går helt fint.

Dyrt

Det er ikke bare selvskrytet på sosiale medier Husby-Sørensen reagerer på. Det er også økonomien:

– Når jeg ser hvor mye som ligger under treet til barna blir jeg svett. Gaver i 24 dager før det toppes med gavebonanza på julaften? sier hun.

Les: Svir av tusenvis på pakkekalendere

Denne uken har Anne Lindmo reklamert for programmet sitt med en video der hun oppfordrer folk til senke skuldrene og dra ned forventningene til adventskalenderne. Videoen har Lindmo-rekord i delinger, 2522 delinger.

tc257b69.jpg - LAGER IKKE PAKKEKALENDER; Anne Lindmo oppfordrer gavepakke-foreldre til å senke lista. Foto: Terje Bringedal , VG

– Den treffer vel noe da, sier hun lakonisk.

Pakkekalenderarbeider overlater hun til sønnene på 12 og 16 år. De lager kalendere til besteforeldre på begge sider og til en grandonkel. Tre versjoner av samme kalender. Gavene er vitser, quiz, dikt og småkaker. I år er det også et språkkurs med. Hva betyr "Å lø a bror". Rett svar i neste pakke.

– Ingen kalender fra deg med andre ord?

– På ingen måte. De får en av farmor, og hun var lærer. Blyanter, viskelær og matteoppgaver. Sånn type ting. Det er helt strålende.

Bruker penger

– I år er det ventet at den norske kvinne skal bruke 336 kroner på pakkekalender. Mannen ligger en hundrelapp under, forteller forbrukerøkonomi DNB, Silje Sandmæl – også kjent fra TV-programmet Luksusfellen.

ALTERNATIV KALENDER: Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, går for omtankekalender. Foto: Trond Solberg , VG

Siden 2013 har beløpet hver og en av oss bruker, økt med en hundrelapp. Julehandelen har gått litt ned de siste årene, men utgiftene til pakkekalender har holdt seg. De som bruker mest er kvinner med tre eller flere barn. Det er forventet at de spytter i 579 kroner til årets pakkekalender.

– Hva synes du om det?

– Å kjøpe gaver som ender i en skuff er tull. Gå heller for ting som er gratis. En omtanke-kalender f.eks., foreslår økonomen.

Les at voksne også gir hverandre pakkekalender

Mor-gavekalender

Laila Grüner har laget gavekalender til ungene siden de var små. Nå har den eldste flyttet hjemmefra, men nummer to, 18-åringen som blir russ i år, insisterer på at mor skal fortsette gavepakke-tradisjonen.

Så da blir det sånn i år også.

Til 18-åringen, 15-åringen og 7-åringen. Det er 70 prosent slit og 30 prosent kos, ifølge Grüner.

GAVER TIL ALLE: Laila Grüner pakker inn til alle sine tre barn Foto: LAILA GRUNER

– Det blir 60 pakker.

– 60??

– Den midterste bor halvparten av tiden hos faren sin. Han får ikke pakker når han er der.

Hun heter toppenfrua på Instagram, men da Laila begynte med kalendere, var ikke Instagram og blogger stedet å vise frem praktverkene. Likevel var det at den skal se bra ut en drivkraft.

– Det er jo litt stress og det er ikke alltid jeg har fått kjøpt og pakket inn alt. Da henger jeg opp noen julehjerter og litt dekorasjon, så blir det bra.

– Hva med sjokoladekalender?

–Vokste opp med det og elsket det. Jeg har aldri blakket meg på kalender, men det er utrolig hyggelig å se at gutta blir så glade for det de får. Det er alt fra pepperkaker til boxer og rensekremer. Ting de trenger.

Line Victoria fikk heller ikke pakkekalender som barn. Hun fikk sjokoladekalenderen og spiste opp alle bitene den første dagen. Senere løy hun på skolen og diktet opp de mest fantastiske gaver.

– He, he. Sjokoladekalender er topp!