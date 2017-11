Ny analyse i uløst mysterium: Plaza-kvinnen kan være tysk

Den mystiske Plaza-kvinnen kan være tysk. Det viser resultatene fra en banebrytende undersøkelse som Kripos har gjennomført.

Det er tennene til kvinnen som ble funnet skutt på et hotellrom i Oslo i 1995, som nå kan bidra til å kaste nytt lys over et av Oslopolitiets største, uløste mysterier.

For første gang i en kriminalsak har norsk politi benyttet isotopanalyse av tenner.

Ved å undersøke isotoper av grunnstoffene strontium og oksygen i tannemaljen, har forskerne klart å tegne tre kart over områder hvor den mystiske kvinnen kan ha bodd frem til midten av tenårene.

Resultatene fra analysen er blitt fortolket ved et universitet i Australia, og peker mot Tyskland som et svært interessant land.

– Noen steder peker seg ut på alle tre kartene. Dette er en indikasjon, og det vil alltid være slingringsmonn. Vi kan ikke lese kartene så bokstavelig at vi pinpointer byer og steder, men kartene sier noe om hvor det rent matematisk og måleteknisk er mer sannsynlig at kvinnen kommer fra, forklarer Sjåstad.

Peker mot Tyskland

Alle tre kartene gir utslag for nordlige deler av Tyskland, sterkest for kartet som representerer 15-årsalderen. Dette underbygger en del av de øvrige taktiske opplysningene fra etterforskningen, som også peker mot Tyskland.

– Opplysningene i de tre kartene vi har fått, ser ganske konsistente ut. Det kan være at kvinnen har flyttet litt i unge år av livet sitt, men det behøver ikke være langt, sier Kripos-kjemiker Sjåstad, som er svært fornøyd med resultatet.



Strontium er et grunnstoff som finnes i bergarter og jordsmonn, og isotoper av strontium avsettes i tannemaljen gjennom maten vi spiser og vannet vi drikker. Oksygenisotopene stammer fra vann i form av nedbør.

Kombinasjonen av disse kan gi en god pekepinn på hvilket geografisk område et menneske kommer fra. Parallelt med Plaza-saken har Kripos gjennomført samme undersøkelse med Isdalskvinnen, den ukjente kvinnen som ble funnet død i Bergen i 1970, også det med gode resultater. Kripos er svært godt fornøyd med resultatet av disse to prøvesakene.

– Det er første gang vi har gjort dette, og vi mener at suksessfaktoren er ganske høy, sier kjemiker Knut-Endre Sjåstad ved Kripos.

Plaza-kvinnen ble funnet død på rom 2805 på Oslo Plaza Hotel på kvelden lørdag 3. juni 1995. Hun hadde sjekket inn som Jennifer Fergate, belgisk statsborger, 21 år gammel.

Men absolutt alle opplysninger hun oppga, var falske. Den unge og elegante kvinnen døde av et pistolskudd gjennom hodet. I hånden som hvilte på brystet, holdt hun en 9 mm Browning halvautomatisk pistol.



På hotellrommet fantes det ingen personlige eiendeler, og alle merkelapper var klippet vekk fra klærne hennes. Politiet konkluderte raskt med at det var overveiende sannsynlig at hun hadde tatt sitt eget liv. Identiteten til Plaza-kvinnen er aldri blitt kjent. VG har tatt saken opp igjen i et samarbeid med Oslo politidistrikt, i et siste forsøk på å finne ut hvem den ukjente kvinnen er.

Åpnet graven etter 20 år

Tre av tennene som ble funnet under gravåpningen, er blitt benyttet til isotopanalysen. Ettersom menneskets tenner blir dannet i forskjellige stadier, har forskerne kunnet lage tre geografiske kart, som viser sannsynlig bosted da kvinnen var henholdsvis 3,5 år, 5,2 år og 14,9 år.

De kjemiske analysene er gjennomført ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, og senere fortolket av professor Jurian Hoogewerf ved Universitetet i Canberra i Australia.

Noe overraskende peker analyseresultatene også mot både Norge og Danmark, med utslag langs kysten av Vestlandet.

Dette har imidlertid en naturlig forklaring, ifølge Kripos-kjemiker Sjåstad.

PEKER MOT TYSKLAND: Avdelingsingeniør Yuval Ronen ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen i ferd med å isolere strontiumisotoper fra tennene til Plaza-kvinnen. Foto: LARS CHR. WEGNER

– Det er nedbør som bestemmer hvilke isotopforhold du finner forskjellige steder. Nedbørmessig ligner disse områdene hverandre, og det er derfor vi får disse utslagene. Her må vi sammenholde med den taktiske etterforskningen, og da kan vi sjalte ut Norge og Danmark. Det er heller ikke noe som tyder på at hun skulle være fra for eksempel Spania eller Frankrike, forklarer Sjåstad.

Nå vil disse resultatene bli svært viktige for det videre arbeidet med å finne ut hvem den mystiske Jennifer Fergate i virkeligheten var, og hva som egentlig skjedde på rom 2805 pinseaften 1995.

Kripos-kjemiker Knut-Endre Sjåstad er svært fornøyd med resultatene fra forsøkene med isotopanalyser.

– Å kunne benytte denne metoden ser vi på som noe av et gjennombrudd, at det faktisk lar seg gjøre å komme frem til slike resultater, sier Sjåstad.

Utvikling av denne metoden kan gi helt nye og uante muligheter for politietterforskning.

– Denne gangen var det tenner vi undersøkte, men vi kan se for oss at man analyserer andre materialtyper, for eksempel narkotika. Kanskje kan vi analysere for eksempel amfetamin som er produsert med vann fra bestemte steder. Det kan også være en plastpose fra et narkotikabeslag, som vi kan vise er produsert fra en konkret oljebrønn. Prinsippet er det samme, akkurat den samme metoden er brukbar også til dette, sier Sjåstad.