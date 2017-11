Karin (95) falt og slo seg – asylsøkere får skylden i Facebook-innlegg

Karin (95) falt og slo seg hjemme i omsorgsboligen i 2014. Nå spres bildet av den henne i sosiale medier med påstander om at hun ble mishandlet og ranet av asylsøkere.

«Stina (85) ble mishandlet og ranet av tre asylsøkere i Jordbro utenfor Stockholm.» Det er teksten til et bilde som ble delt cirka 1200 ganger etter at det ble lastet opp på Facebook på torsdag, skriver Aftonbladet.

Men kvinnen heter ikke Stina, og hun ble hverken mishandlet eller ranet.

Bildet viser nå avdøde Karin Forslund, som da hun var 95 år gammel falt og slo seg flere ganger i omsorgsboligen sin i Söderhamn i 2014.

Bilde fra 2014



Bildet av den forslåtte kvinnen fikk oppmerksomhet i 2014 da lokalavisen Söderhamns-Kuriren skrev en artikkel om henne. Deretter skrev Aftonbladets kommentator Eva Franchell om Karin i september 2014 som et eksempel på hvordan det sto til i svensk eldreomsorg.

I omsorgsboligen hadde Karin falt fire ganger på to uker. Til Söderhamns-Kuriren forklarte datteren hennes at Karin følte at det var vanskelig å be personalet om hjelp til å gå på toalettet – til tross for at hun satt i rullestol.

Noen uker senere døde 95-åringen etter å ha blitt rammet av et slag.

Døtrene: – Forbannet



Maysan Säärelä og søsteren Kerstin Johansson ble oppmerksomme på at bildet av moren ble spredt da en venn sendte innlegget til dem.

– Vi ble både lei oss og forbannet. Dette er så langt fra hva mamma sto for. Hennes standpunkt var at alle mennesker hadde like stor verdi, sier Maysan Säärelä til Aftonbladet.

DØTRENE: Maysan Säärelä og Kerstin Johansson er opprørt over Facebook-innlegget med bildet av mamma Karin. Foto: Pernilla Wahlman , Aftonbladet

At bildet brukes for å spre innvandringskritiske holdninger er det som kjennes verst for døtrene, forteller de. Karin gikk i 2014 ut med historien sin fordi hun ønsket å bidra til å forbedre svensk eldreomsorg.

– Først var hun veldig i tvil, men etter hvert tenkte hun at personalet kunne få det bedre og at bemanningen kunne bli økt hvis hun fortalte om hvordan det var, sier datteren Maysan.

Flere anmeldelser



Døtrene har politianmeldt innlegget. Mittmedia ser også alvorlig på hendelsen og har anmeldt innlegget for brudd på opphavsretten.

– Det er bedrøvelig at noen i det hele tatt kommer på tanken om å stjele et bilde og bruke det for falsk og rasistisk propaganda. Jeg føler med de pårørende, sier Anders Ingvarson, sjefredaktør for det svenske mediekonsernet Mittmedia til Aftonbladet.

Ifølge har også organisasjonen Näthatsgranskaren anmeldt personen som delte bildet for hets mot en folkegruppe og brudd på opphavsretten.

Mannen bak innlegget: – Visste ikke at det var sant



Aftonbladet har var lørdag i kontakt med mannen bak innlegget.

Han sa da at han fant opplysningene i «avis eller noe sånt» og ikke kontrollerte fakta.

– Jeg pleier å være ganske trygg på at det jeg legger ut stemmer, jeg kopierer fra utenlandske og svenske aviser og Fria Tider (en nettavis som av den svenske statens medieråd beskrives som «en del av det radikale høyrepopulistiske nettmiljøet» journ.anm.)

– Jeg visste ikke at det ikke var sant, det er den forklaringen jeg har, sa mannen.

Mannen har fått flere kommentarer under innlegget om at opplysningene er falske, men fjernet innlegget først etter at Aftonbladet kontaktet ham.

– Jeg er stengt ute fra Facebook nå, så jeg får ikke gjort noe med det. Jeg har nettopp kommet hjem, sa han lørdag.

Til tross for dette skal han ha postet lenker til artikler på sin Facebook-siden bare noen timer før Aftonbladet kontakter ham.