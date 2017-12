Widerøe-fly blåste inn i slepebil på vei til gate

Et Widerøe-fly blåste inn i en slepebil og en buss med 40 passasjerer veltet i uværet i Nordland. Ingen ble skadd i hendelsene.

– Det var så kraftig vind at flyet hev på seg. Vi satt på venstre side. Plutselig ser vi slepebilen komme mot oss og støtte borti propellen. Da skjønte vi at alt ikke var som det skulle være, forteller Svein-Magne Tunli, som var passasjer i flyet, til Avisa Nordland.

Widerøe bekrefter hendelsen, som skjedde torsdag kveld.

– Det var så glatt at vi ikke tok sjansen på å takse inn. Derfor ble det tilkalt personell for å taue flyet. Det er et forferdelig vær og ei vindrosse tok i flyet slik at bilen havnet i propellområdet, forteller kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Silje Brandvoll.

Flyplassen stengt

Uværet skapte mer trøbbel for flyplassen i Bodø, som måtte stenge.

– Årsaken er sterk vind og at det er glatt, forteller lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen til Avisa Nordland. Her måtte passasjerer belage seg på å overnatte på flyplassen fordi hotellene i byen er fullbooket.

– Vi gjør nå klar feltsenger i terminalen til passasjerene, sier Tobiassen.

I ventehallen var det torsdag kveld flere hundre passasjerer og lange køer, ifølge avisen.

Bussvelt

Klokken 21.30 meldte politiet i Trøndelag at en buss med 40 passasjerer hadde veltet i Bindal, mellom Nordland og Nord-Trøndelag. Hendelsen skal ha skjedd ved Holm fergeleie.

– Vitner meldte fra om at bussen har veltet og ligger på siden. Vi har ikke oversikt over situasjonen ennå, men er på vei til stedet, opplyser politiet i Trøndelag til NTB.

To lastebiler veltet også i det samme området. Ingen ble alvorlig skadd i hendelsene.

Tak blåste av

Politiet fikk også nok å gjøre i regionen.

Klokken 20 meldte politiet om et tak som hadde blåst av et hus i Sundby i Salten, og ifølge brannvesenet var flere tak i ferd med å blåse av i området. Også trær har blitt tatt av stormen.

Brannvesenet måtte dessuten rykke ut til Masternes i Saltdal etter melding om brann. Årsaken til brannen viste seg å være et tre som hadde falt over en høyspentledning.

Strømproblemer

Flere husstander i fylket har dessuten vært uten strøm. På det meste var 612 husstander i fylket uten strøm, ifølge Helgeland Kraft. Klokken 20.30 meldte kraftselskapet at 260 kunder er uten strøm, blant annet fordi et grantre ligger over en høyspentlinje.

Også lenger nord er uværet i full gang flere steder. Hele Lavangen kommune i Sør-Troms mistet torsdag kveld strømmen, melder NRK. Tre kommuner i Troms ble rammet av strømbruddet.

I Lavangen er det er bestemt at skolen vil bli stengt fredag og det er satt ned en egen krisestab for å være forberedt på skader.