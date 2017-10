Tidligere Aftenposten-journalist: – Opplevde overgrep på reportasjetur

Journalist Ragnhild Ås Harbo forteller om opplevelsen fordi hun vil at arbeidsgivere skal få bedre rutiner på å håndtere slike saker.

– Jeg ble selv utsatt for et seksuelt overgrep av en kollega fra et annet mediehus da jeg var 22 år, sier hun til NRK.

I forbindelse med #Metoo-kampanjen skrev tidligere Aftenposten-journalist Ragnhild Ås Harbo på Facebook om en opprørende hendelse som skal ha skjedd for et par år siden.

– Jeg forteller dette fordi håndteringen av slike saker må endres. Jeg ville bare gi fra meg ansvaret til noen voksne og slippe å ta det selv, sier hun til NRK.

Sjefredaktøren i mediehuset der mannen jobber, sier at det omtrent fem måneder etter hendelsen ble arrangert et møte mellom de involverte i saken.

Mannen erkjente ikke forholdene, og arbeidsgiveren konkluderte med at det ikke var noe grunnlag for å ta saken videre.

I Facebook-innlegget skriver hun at hun sammen med flere andre kolleger fortsatte en fest på et hotellrom:

«Jeg var sliten etter en lang uke intens jobbing, og tok en flaske vann. Jeg kan ikke huske at jeg sovna. Men jeg husker så altfor godt at jeg våkner av at jeg blir kledd av – topp, skjørt, strømpebukse. At jeg oppdager at jeg er alene igjen på hotellrommet med ham. Kjenner hendene til denne (...) kollegaen fomlende over bh-låsen min».

Til NRK forteller hun at hun kom seg unna før noe ytterligere skjedde.

Harbo meldte fra om saken til Aftenposten-ledelsen og følte at hun ble tatt på alvor.

Espen Egil Hansen, sjefredaktør i Aftenposten sier til NRK at disse sakene er vanskelige.

– Min erfaring er at saker som dette, varierer mye, noe som gjør at de må håndteres deretter. Slike saker meldes ikke fra om ofte, noe som gjør det vanskelig å bli godt trent på det (...) Vi prøver å være så støttende vi kan, men det betyr ikke at vi gjør alt rett, sier han.