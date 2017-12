Torgeir ble reddet av hammer da traktoren sank

Torgeir Hagensen var sikker på at livet var slutt da traktoren gikk gjennom isen. Hammeren som tilfeldigvis lå ved setet, berget livet hans.

Av Jan-Erik Bergstad (Folkebladet)

Onsdag holdt Torgeir Hagensen på å brøyte vei over isen på Brandskognes i Målselv. Målingen av istykkelsen han hadde gjort i forkant viste 30 centimeter. Nok til å bære en traktor. Men uten forvarsel gikk traktoren gjennom isen og Hagensen befant seg plutselig i vannet med iskanten i ansiktshøyde.

Han hadde dørene på traktoren åpne, men da han prøvde å rømme ut av den ene døren slo denne igjen på grunn av vanntrykket. Da satt han innelåst i en førerhytte som ganske raskt begynte å fylles med vann.

Nå er det slutt

– Jeg tenkte at nå er det slutt - og jeg spurte meg selv om det var slik jeg skulle ende mine dager, sier Hagensen til Folkebladet.

– Jeg klarte å få opp telefonen og ringte først til min datter. Men hun tok ikke telefonen. Så fikk jeg ringt sønnen min. Han svarte heldigvis og jeg ba han komme så fort han kunne og ta med seg noe han kunne knusene rutene med, sier Hagensen.

SANK: Traktoren henger igjen i skjæret oppe på isen. Foto: JAN ERIK BERGSTAD

I et akvarium

Imens satt Hagensen hjelpeløs inne i traktorhyttten mens isvannet hadde steget opp til brystet på han.

– Jeg fikk verken opp dørene eller bakvinduet. Det var en rottefelle, og jeg følte det nærmest som jeg satt i et akvarium, sier Hagensen.

Men selv om situasjonen var svært dramatisk klarte Hagensen å holde hodet kaldt.

– Jeg kom plutselig på at jeg hadde en hammer liggende i traktoren. Jeg begynte å rote under vann og heldigvis fant jeg den. Med den klarte jeg å slå hull i frontruta slik at jeg kom meg ut. Jeg klatret opp på ene hjulet på traktoren og trygt opp på isen igjen, sier Hagensen.

Akkurat da han kom seg opp på isen kom sønnen til stedet.

Hagensen innrømmer at han har hatt flaks. Ett er hammeren han tilfeldigvis hadde liggende i traktoren, noe annet er at traktoren hadde snøfreser bak og plogskjær foran. Og akkurat plogen var antakelig hovedårsaken til at han berget livet.

– Plogen hang igjen oppå isen slik at traktoren ble liggende på skrå. Hadde plogen også gått gjennom isen ville jeg vært sjanseløs, sier Hagensen.

Rett før ulykka hadde han vært over elva med en annen traktor, og det var ingenting som tydet på at den 30 centimeter tykke elveisen ikke ville holde en traktor.

– Jeg skulle brøyte litt på siden av veien, og det er tydelig at isen var tynnere under snøen akkurat der. Jeg var heldig at plogen ble hengende igjen på isen. Jeg hadde en snøfreser påmontert bak og den står i bunnen av elva slik at traktoren henger på freseren og plogen oppå isen. Jeg kan tenke meg at elva er tre-fire meter dyp akkurat der traktoren henger, og det er nok antakelig det som gjorde at jeg berget meg, sier Hagensen.

Har skjedd før

Traktoren står fortsatt i elva. Hagensen har bedt Forsvaret om hjelp til å berge traktoren på land, men han vet ikke hvor lang tid det vil ta før de kan utføre bergingsarbeidet. Slik traktoren ligger er det bare en liten del helt øverst på førerhytta som er synlig over vann. Resten ligger skjult under vannet. Traktoren ligger omtrent midt ute på elva.

Dette er imidlertid ikke første gangen at Hagensen går gjennom isen med traktor.

– Nei, det skjedde for 30 år siden også. Da var det litt nærmere land og ikke fullt så dramatisk som nå, sier Hagensen, lettet over at han kom fra ulykken i livet.