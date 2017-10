Her finner du maskinen som trosser klimaendringer – lager snø hele året

– I år har snømaskinen fungert perfekt! sier løypeansvarlig Johannes Haukåsveen på Sjusjøen. Denne uken åpnet han vintersesongen med 1300 meter skiløype!

På Sjusjøen står alle skianleggs svar på global oppvarming – en enorm 30 tonns snømaskin som kan produsere snø selv i 25 plussgrader!

– Ja, maskinen vår kan produsere 250 kubikkmeter snø i opp til 15 varmegrader, den, og i 25 grader er effekten 80 prosent, forklarer Haukåsveen.

I fjor gjorde snømaskinen det mulig å holde skiføre i hele 230 dager nede ved skistadion, mot 199 dager oppe i fjelløypene.

Lokale investestorer

– Utenlandske skilag er overgitt over at vi kan holde åpent nå fra oktober – og nå skal vi holde det gående til mai, lover han.

Den rekordtidlige skiløypa ligger i Natrudstilen på Sjusjøen, og er et resultat av lokale investeringer – grunneiere som har investert for å gjøre Sjusjøen enda mer attraktiv for hytte- og skifolk.

VINTERLAGER: Her, under en enorm presenning, ligger tusener av kubikkmeter med snø som er produsert fra starten av september. Foto: Geir Olsen , VG

Strømforbruk

Snøfabrikken bruker mye strøm – 210 kilowatt – og står på døgnet rundt fra starten av september.

– Det koster, men så arbeider den alene, den trenger ikke noe personell. Snømaskinen er italiensk, og veier over tredve tonn. Den kostet i 2014 seks millioner kroner, i tillegg til fundamentering av anlegget, forklarer Haukåsveen.

Først i år har lokale krefter fått full effekt ut av snøfabrikken sin:

– Vi lærer jo litt etter hvert. Første året plundret vi mye, neste året fikk vi det bedre til, og i år har det gått helt perfekt, sier han.

Den 1,3 km lange løypa er mellom tre og fire meter bred, og er nå ved sesongstart åpen for alle som møter opp med ski. Senere i sesongen kan det bli mer restriksjoner på treningstid, sier løypesjefen.