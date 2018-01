VG-kilder: Tajik trosser Støre – leser varsler høyt på krisemøtet

Ap-nestleder Hadia Tajik brøt med partileder Jonas Gahr Støres plan og leste høyt fra to av varslingssakene mot Trond Giske under sentralstyremøtet i Ap.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Tajiks tale var så overraskende, at deler av det hun sa har lekket ut før møtet er over.

Bryter med Støre-strategi



Kilder fremholder overfor VG at Tajiks tale bryter med partileder Jonas Gahr Støres strategi, hvor man ikke skulle gå inn i enkeltsaker på sentralstyremøtet, fordi det fortsatt er uavklarte forhold i flere av varslersakene.

Støre: Flere nye varsler

VG er kjent med at to av varslerne selv har bedt Tajik om å gjøre dette for at sentralstyret skal forstå alvorlighetsgraden i anklagene mot Giske.

Kildene forteller til VG at de oppfatter Tajiks oppsiktsvekkende handling som et signal om at hun og Giske ikke kan fortsette å sitte i samme partiledelse. Med andre ord: partiet må velge mellom henne og Giske.



Flere kvinneledere i Ap: Mener Giske må gå

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit mener Støre har mistet kontrollen:





Bevisst strategi



Når Tajik valgte å lese fra varslingene, var det en bevisst strategi for få sentralstyret til å ta stilling til Giskes fremtid, ifølge VGs kilder.

De som reagerte på hennes opplesning, fremholder at det å referere fra varsler, setter sykmeldte Trond Giske i en håpløs situasjon, fordi han ikke er til stede og kan svare på det Tajik leste opp fra varslere.

VG er kjent med at det reageres sterkt på Tajik opplesing.

Da Trond Giskes rådgiver i Ap, Bård Flaarønning, blir gjort kjent med den oppsiktsvekkende nye vendingen i saken på sentralstyremøtet, sender han følgende sms til VG:

«Trond er sykmeldt og er derfor ikke tilstede på dagens møte eller tilgjengelig for kommentarer til pressen.»

Meget kritisk rapport



Like før sentralstyremøtet tirsdag avslørte VG innholdet i den hemmeligstemplede rapporten utarbeidet etter at alle ansatte i Aps stortingsgruppe har sendt inn sine skriftlige evalueringer av arbeidet i valgkampen.

Rapporten er meget kritisk, og det tegnes et bilde av et parti og valgkamp totalt uten ledelse og samkjørt strategi.