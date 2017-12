Venstres eks-statsråder og eks-partiledere vil ikke gå i regjering med Frp

Venstre har kun hatt fem statsråder de siste 44 årene. Av disse er fire klare motstandere av å gå i regjering med Frp, mens den femte er «åpen og avventende, men i tvil».

Dette viser en gjennomgang VG har foretatt før partileder Trine Skei Grande holder sin innledning til Venstres landsmøte på lørdag.

I dette møtet skal hun si hva hun mener om regjeringsspørsmålet. Deretter skal hun lytte til råd, før hun konkluderer endelig.

To av de fire statsrådene som er motstandere av å gå i regjering er Grandes forgjengere som partiledere.

Disse er i mot å danne en mindretallsregjering med Høyre og Frp:

1. Lars Sponheim (60):

UENIGE: Tidligere Venstre-leder Lars Sponheim er imot å gå i regjering med Frp. Nåværende partileder Trine Skei Grande jobber fortsatt for å finne ut om det er grunnlag for å tre inn i Erna Solbergs kabinett. Foto: Jon Olav Nesvold , VG

Partileder fra 1996 til 2010. Statsråd i begge regjeringene til Kjell Magne Bondevik. Nærings- og handelsminister fra 1997 til 2000. Landbruksminister fra 2001 til 2005. Stortingsrepresentant fra 1993 til 2009. Har siden 2010 vært fylkesmann i Hordaland.

VG har ikke kommet i kontakt med Sponheim, men er kjent med at han flere ganger har gitt uttrykk for at han er motstander av å gå inn i regjering. Sponheim gikk i 2009 til valg på slagordet «heller Jens enn Jensen», men ble stemt ut av Stortinget av velgerne i valget.

2. Odd Einar Dørum (74):

NEI: Odd Einar Dørum vil ikke i regjering med Frp. Foto: Mattis Sandblad , VG

Partileder fra 1982 til 1986 og fra 1992 til 1996. Har vært leder i Unge Venstre. Samferdselsminister og justisminister i Kjell Magne Bondeviks første regjering, og deretter justisminister i Bondevik 2 fra 2001 til 2005. Stortingsrepresentant fra 1977 til 1981, og fra 1997 til 2009. Nå bystyrerepresentant i Oslo.

– Som tillitsvalgt i Venstre vil jeg høre på hva som blir sagt og deretter gi uttrykk for mine vurderinger og meninger, sier Dørum til VG.

VG er imidlertid kjent med, fra en rekke kilder uavhengig av hverandre, at Dørum er en klar og tydelig motstander av regjeringsdeltagelse.

3. Guro Fjellanger (53):

NEI: Guro Fjellanger vil ikke i regjering med Frp. Foto: Janne Møller-hansen , VG

Nestleder fra 1996 til 2000. Miljøvernminister fra 1997 til 2000. Tidligere leder i Unge Venstre. Nå varamedlem til Oslo bystyre.

– Jeg er sterkt imot at Venstre skal gå i regjering med Høyre og Frp. Det er ikke fordi jeg mener Frp er spedalske eller ikke er OK folk, men fordi Venstre og Frp har et grunnleggende ulikt syn på hvordan man vil at samfunnet skal utvikle seg. Derfor mener jeg at det ikke er grunnlag for å gå i videre forhandlinger, sier Fjellanger til VG.

Hun lister opp flere grunner til sin motstand:

– Det gjelder synet på klima- og energipolitikk, og olje og gass. I innvandringspolitikken mener Venstre at mangfold er en styrke for Norge, ikke en trussel. Vi er tilhengere av en sterk kunst- og kultursektor, og av frivilligheten. En regjering må stå sammen om alle beslutningene som tas hver dag. Enkelte statsråder fra Frp har opptrådt som privatpraktiserende statsråder, som kommer med oppfatninger i strid med regjeringens linje. Dette er useriøst. Jeg synes det gjør det ekstra komplisert at statsminister Erna Solberg har latt dette få skje i de fire foregående årene, sier Fjellanger.

4. Torhild Skogsholm (58):

NEI: Torild Skogsholm sier nei til regjering med Frp. Foto: Frode Hansen , VG

Samferdselsminister i Bondevik 2-regjeringen fra 2001 til 2005. Hun har også vært statssekretær i samme departement under Bondevik 1-regjeringen fra 1997 til 1999. Skogsholm har også vært nestleder i Oslo Venstre fra 2000-2001, og vært organisasjonssekretær og sentralstyremedlem i Unge Venstre i perioden 1981-1983. Fra 2014 har hun ledet Venstres sekretariat på Stortinget.

– Siden jeg er sekretariatsleder i Venstre vil jeg ikke uttale meg om dette. Jeg er lojal overfor de valgene den parlamentariske ledelsen tar, sier Torild Skogsholm.

VG er imidlertid kjent med at Skogsholm er motstander av å gå i regjering, og skal ha gitt uttrykk for dette i lukkede fora.

Denne kvinnen er den eneste av eks-statsrådene som ikke har konkludert med å si nei:

5. Eldbjørg Løwer (74):

AVVENTENDE: Eldbjørg Løwer er åpen for å gå i regjering med Frp, men samtidig i tvil. Foto: Nils Bjåland , VG

Nestleder i Venstre fra 1981 til 1985. Løwer var arbeids- og administrasjonsminister fra 1997 til 1999 og forsvarsminister fra 1999 til 2000 i Bondeviks første regjering. Hun var dermed Norges første kvinnelige forsvarsminister.

– Jeg ligger og vipper for å si det sånn. Jeg er åpen for å gå i regjering, men avventende. Jeg er i tvil, men kan ikke utelukke at jeg kan støtte det hvis det politiske grunnlaget er godt nok, slik at Venstres ledelse mener at vi ivaretar mandatet vi fikk av velgerne i valget ved å gå inn, sier Løwer.

Men enkeltpolitikere i Frp bekymrer henne.

– Jeg synes Frp som parti alt i alt har oppført seg normalt i regjering. Men enkelte frispillere har fått lov til å opptre annerledes. Flere av dem har også kommet med uttalelser om Venstre som ikke er heldige hvis man ønsker samarbeid i et kollegium, sier Løwer.

Partileder Trine Skei Grande har ikke anledning til å kommentere saken torsdag, ifølge rådgiver Karl Arthur Giverholt.