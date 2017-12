Venstre-Trine: Tror på en rausere regjering

Venstre er klare til å gå forhandlinger om en regjering med Høyre og Frp. Partileder Trine Skei Grande tror partiet vil bidra til en rausere regjering.

I et intervju med VG like etter at Venstrelederen slapp nyheten om at partiet vil i regjering sammen med Høyre og Fremskrittspartiet, gjør hun det klart at Venstre vil sette sitt preg på regjeringen.

– Sylvi Listhaug har vært en slags terskel som mange i Venstre synes har vært vanskelig å overstige?

– For Venstre har det vært viktig å få til en rausere regjering, en regjering som får til et integreringsløft. Så er vi langt unna å diskutere statsråder i en sonderingsprosess. Men vi synes at både retorikk og politikk må bevege seg mot sentrum hvis Venstre skal sitte ved bordet, svarer Skei Grande.

Fornøyd med ryggdekningen

– Hva er en rausere regjering?

– Jeg tror folk skjønner at det handler både om integrering, - om kampen mot barnefattigdom og at alle unger får en god start uansett bakgrunn, sier Venstres partileder og høyst sannsynlig - kommende statsråd.

Hun er fornøyd med ryggdekningen i eget parti for å gå til forhandlinger med de to etablerte regjeringspartiene.

– Jeg er glad vi fikk så stor tilslutning til å prøve å gå inn i regjeringsforhandlinger. Vi har laget en plan hvor vi begynner forhandlingene på nyåret, sier Grande til VG.

Respekt for intern uenighet

Under en pressekonferanse lørdag kveld sier Grande:

– Å få til en regjering på borgerlig side kommer til å være vanskelig. Men vi skal gi det en sjanse, sier Grande, og legger til:

– Jeg har stor respekt for at det er uenighet i Venstre om at dette er riktige veien å gå. Men jeg ber dere om å gi meg og stortingsgruppen en sjanse, sier Venstre-lederen.

STÅENDE APPLAUS: Venstre går i regjering, og landsstyret applauderer. I bakgrunnen: En fornøyd Trine Skei Grande. Foto: Cicilie S. Andersen , VG

Statsminister Erna Solberg (H) holdt lørdag kveld en pressekonferanse i Regjeringens representasjonsbolig bak Slottet for å kommentere Venstres avgjørelse og orientere om prosessen videre.

Der kommenterte hun Skei Grandes uttalelser til VG om at regjeringen kan bli rausere.

– Satstingen på å gjøre noe med barnefattigdom har vært pekt på av Venstre. Det har vært en prioritering inn i arbeidet i regjeringen. Venstre har også jobbet for at færrest mulig barn skal være utenfor, men ha de samme mulighetene som andre barn. Dette er vi enig med Venstre om, sa Erna Solberg på pressekonferansen.

Historisk beslutning

Avgjørelsen er historisk. Venstre har aldri tidligere sittet i regjering med Frp. Tvert imot har partiet tidligere drevet valgkamp mot at Frp skulle få innflytelse i norsk politikk.

KrF-leder Knut Arild Hareide kommenterte Venstres beslutning på Facebook lørdag kveld:

– Vi vil trolig nå ha ulike politiske posisjoner i norsk politikk. KrF som opposisjonsparti og Venstre som et regjeringsparti, men det trenger ikke gå utover vårt gode samarbeid. KrFs posisjon som sentrumsparti og som konstruktivt opposisjonsparti ligger fast. Uavhengig av Venstres valg er ikke KrFs rolle i norsk politikk endret i stor grad med dette valget, skriver Hareide.

Skjebneuke for de blågrønne: Avgjørende fase for regjeringssamtalene

Så sent som i 2009 sa daværende Venstre-leder Lars Sponheim at han heller ville ha Jens (Stoltenberg, red.anm.) enn Jensen (Frp-leder Siv Jensen, red.anm.).

Sponheim signerte også et skriftlig løfte om at han ikke ville samarbeide med noen regjering Frp deltok i.

Venstres eksstatsrårder: Ikke gå i regjering med Frp

Nå, bare åtte år senere, er situasjonen snudd på hodet.

Lørdag formiddag samlet landsstyret i Venstre seg for å diskutere og avgjøre hvordan samarbeidet på borgerlig side skal se ut de fire neste årene.

Da hadde partileder Grande og hennes to nestleder Ola Elvestuen og Terje Breivik sittet i såkalte sonderingsmøter siden slutten av september med partiledelsen i Høyre og Fremskrittspartiet.

SVs Kari Elisabeth Kaski var tidlig ute med å meddele at hun ikke er imponert over Venstres beslutning om å delta i regjeringsforhandlinger.



– Dette blir en regjering for de få. Heldigvis vil den ikke ha flertall i Stortinget. SV kommer til å ta kampen i Stortinget mot smålige kutt og for mindre forskjeller og lavere klimagassutslipp, sier hun til VG.

