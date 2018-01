Venstre-topper: Tror på mindre Frp-krangling med Venstre i regjering

Både Ketil Kjenseth og Abid Raja i Venstre mener utsiktene til mindre krangling med Frp taler for at Venstre går i regjering.

De to er blant de mest svorne tilhengerne av at regjeringsforhandlingene som starter på Jeløya tirsdag, ender opp med en trepartiregjering.

Ketil Kjenseth, som de siste dagene har feriert på Kanariøyene, fryktelig fjernt fra øya ved Moss, mener et nytt regjeringslag der også Venstre er med – vil dempe motsetningene mellom Venstre og Frp.

Før helgen sa Frp-nestleder og statsråd Per Sandberg noe av det samme til Adresseavisen.

– Vi ødelegger for alle ved å krangle så mye som vi har gjort. Vi kommer til å få til mye mer politikk ved at Venstre er om bord, det blir litt mer stabilt når vi kommer til Stortinget, sa Per Sandberg til Adressa (bak betalingsmur).

REGJERINGSTILHENGER: Ketil Kjenseth (V) sitter på Opplandsbenken på Stortinget for Venstre. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Venstres stortingsrepresentant Ketil Kjenseth har merket seg Sandbergs milde holdning til den mulige nye regjeringspartneren.

– Det er lov å håpe på at det blir mindre krangling med både Venstre og Frp i regjering. Jeg ser positivt på at Venstre kan være med på å utgjøre en forskjell innad i regjeringen, sier Kjenseth til VG.

Han er både kommunalpolitiker og utdanningspolitiker på Stortinget. Han deler for eksempel syn med Frp på at yrkesfagene i skolen må styrkes kraftig etter å ha levd i skyggen av andre skolesatsinger i mange år.

– Hvordan blir det å sitte i regjering for et parti med så lav oppslutning?

– Vi hadde lav oppslutning også da vi satt i tidligere regjeringer. Vi tok ikke skade av å delta i samarbeidsregjeringer da. Jeg mener vi nå gjør lurt i å bredde ut partiet og få frem andre saker enn miljø og klima, som mange forbinder oss med, svarer Kjenseth, som bor på Gjøvik og representerer Oppland på Stortinget.

Han er blant flertallet i stortingsgruppen og landsstyret som går inn for at partileder Grande forhandler seg inn i regjering i løpet av de to-tre første ukene i 2018.

– Vi har aldri tidligere hatt en regjering som ligger mer til høyre enn dagens regjering. Her kan faktisk Venstre utgjøre en forskjell, sier Kjenseth.

GJØR SEG LEKKER: Venstres stortingsrepresentant Abid Raja får et lag pudder i pannen av Anita Jacobsen Marø, som også i valgkampen hadde oppgaven med å pleie partileder Trine Skei Grandes (bak) hår og hud før viktige opptredener. Foto: , Alf Bjarne Johnsen, VG

Hans partifelle, Abid Raja, skrev allerede i januar i 2017 et innlegg i VG der han argumenterte tydelig for å få Venstre inn i regjering. Han har på ingen måte endret syn, selv om han i innlegget kalte innvandringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) retorikk for konfliktfremmende og skrev at hun laget grobunn for økt polarisering.

Også Raja tror mindre krangling med Frp blir resultatet med Venstre i regjering, og ikke utenfor-.

– Samarbeid er alltid bedre enn krangling. Men det viktige for alle politiske partier er gjennomslag. Klarer vi å finne konstruktive løsninger som vi kan leve med – også på problemområder – så kan dette gå veldig bra, mener Abid Raja.

De mest kjente problemområdene er innvandringspolitikken og miljøpolitikken.

Raja advarer mot steile krav og stahet.

– Ultimatum og vrangvilje må unngås. Så sant alle får gjennomslag, og man viser respekt og forståelse for hverandres grenser – så er det ekstremt mye å ta tak i av felles politikk og det vi anser som utfordringer for Norge og verden i de kommende årene, ifølge Raja.