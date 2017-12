Venstre går i forhandlinger om blågrønn regjering med Frp

Venstre og partileder Trine Skei Grande er klare til å gå forhandlinger om en regjering med Høyre og Frp.

-– Jeg er glad vi fikk så stor tilslutning til å prøve og går inn i regjeringsforhandlinger. Vi har laget en plan hvor vi begynner forhandlingene på nyåret, sier Grande til VG.

Under en pressekonferanse lørdag kveld sier Grande:

– Å få til en regjering på borgerlig side kommer til å være vanskelig. Men vi skal gi det en sjanse, sier Grande, og legger til:

– Jeg har stor respekt for at det er uenighet i Venstre om at dette er riktige veien å gå. Men jeg ber dere om å gi meg og stortingsgruppen en sjanse, sier Venstre-lederen.

Statsminister Erna Solberg (H) vil klokken 20 holde en pressekonferanse i Regjeringens representasjonsbolig bak Slottet for å kommentere Venstres avgjørelse og orientere om prosessen videre.

Avgjørelsen er historisk. Venstre har aldri tidligere sittet i regjering med Frp. Tvert imot har partiet tidligere drevet valgkamp mot at Frp skulle få innflytelse i norsk politikk.

Så sent som i 2009 sa daværende Venstre-leder Lars Sponheim at han heller ville ha Jens (Stoltenberg, red.anm.) enn Jensen (Frp-leder Siv Jensen, red.anm.).

Sponheim signerte også et skriftlig løfte om at han ikke ville samarbeide med noen regjering Frp deltok i.

Nå, bare åtte år senere, er situasjonen snudd på hodet.

Lørdag formiddag samlet landsstyret i Venstre seg for å diskutere og avgjøre hvordan samarbeidet på borgerlig side skal se ut de fire neste årene.

Da hadde partileder Grande og hennes to nestleder Ola Elvestuen og Terje Breivik sittet i såkalte sonderingsmøter siden slutten av september med partiledelsen i Høyre og Fremskrittspartiet.

