NRK: Én av tre i Venstre-landsstyret stemte mot regjerings-deltakelse

Én av tre på Venstres landsstyremøte stemte mot å gå inn i forhandlinger om regjeringsdeltakelse med Høyre og Frp, ifølge NRK. Nestleder Terje Breivik skal ha ført an på neisiden.

Det ble fremmet to ulike forslag før landsstyret voterte bak lukkede dører lørdag ettermiddag, ifølge NRK.

Venstre-veteran Odd Einar Dørum fremmet et forslag om å fortsette samarbeidet i den form det er i dag, med Venstre stående på utsiden av regjeringen.

Anført av nestleder Terje Breivik, som skal ha argumentert sterkt for dette, stemte 11 personer – én tredel – for dette forslaget, og mot at Venstre skal gå i forhandlinger med Høyre og Frp om regjeringsdeltagelse.

Stortingsgruppen fremmet på sin side forslag om å gå inn i forhandlinger om regjeringsdeltakelse med Høyre og Frp.

Taus Breivik

Dette forslaget fikk 24 stemmer, to tredeler av de fremmøtte i landsstyret med stemmerett i saken.

Én av stemmene skal ha blitt avgitt feil, slik at opptellingen i møterommet viste 23 mot 12 stemmer, skriver NRK.

Tross gjentatte henvendelser, har det ikke lykkes VG å få en kommentar fra Terje Breivik om stemmegivningen på Venstres landsstyremøte lørdag.

Men andre kilder har overfor VG gått god for NRKs opplysninger.

Frp-leder Siv Jensen konstaterer at det både i Venstre og i hennes eget parti er delte meninger om å gå i regjeringsforhandlinger med hverandre.

– Både Venstre og Fremskrittspartiet har folk i sine rekker som er lite begeistret for at de to partiene kan bli sittende i samme regjering. Hvordan vurderer du det?

– Det er nok nyanserte syn på dette i begge partier. Men vi har et landsstyre som er enig om at vi er åpne for regjeringsforhandlinger med Venstre. For oss er det en viktig erkjennelse at Frp sitter i regjering uten å ha rent flertall, sier Jensen til VG.

STOR AVSTAND: Det er stor avstand mellom Fremskrittspartiet og Venstre, for eksempel i innvandringspolitikken, minner Siv Jensen om. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Hun mener det blir en krevende øvelse å finne frem til en felles regjeringsplattform med Venstre. I likhet med partileder-kollega Trine Skei Grande har hun en rekke skeptikere til å sitte ved Kongens bord sammen med det andre partiet.

En sentral Frp-politiker sier til VG:

– Skal de nulle ut vår politikk - og marginalisere Sylvi Listhaug, så vil jeg si nei til utvidelse av regjeringen når spørsmålet kommer opp i partiets organer.

Fremskrittsparti-politikeren minner om at Venstre nærmest ble reddet over sperregrensen av Høyre i stortingsvalget sist høst.

– Da kan de ikke forvente å være den viktigste premissleverandøren for regjeringens politikk, sier Frp-politikeren.

Partileder Siv Jensen vedgår at hun nå begir seg ut på en krevende øvelse.

– Det blir krevende. Det er saker som vi greit kan bli enige om, som satsing på nye energikilder, tilrettelegging for små og mellomstore bedrifter og kampen for effektivisering av byråkrati og offentlig sektor. På den annen side vil innvandringspolitikken være en utfordring. Det samme gjelder det grønne skiftet, infrastruktur-utbyggingen og klimapolitikken. Det er politikken som kommer til å bli utslagsgivende, svarer Siv Jensen.

– Hvor viktig er det for Frp at innvandringspolitikken ikke blir utvannet?

– Det er viktig å få gjennomslag på de områdene som betyr noe for oss, mens noen områder er viktigere for Venstre. Nå har vi først et arbeid å gjøre før vi eventuelt finner sammen i en regjeringsplattform.

Siv: Ikke sikkert dette vil føre frem

– Du bruker ordet eventuelt?

– Ja, det er jo ikke sikkert at dette vil føre frem til enighet om en avtale. Dette blir ingen walk in the park. Det er mye som forener oss, men det er også en del ulikheter.

– Trine Skei Grande tror på en rausere regjering og en sterkere satsing mot barnefattigdom med Venstre som ny regjeringspartner. Er ikke regjeringen raus nok?

– Kampen mot barnefattigdom er allerede et område hvor vi har etablert et samarbeid med Venstre og de to andre samarbeidspartiene.m Vi er enig med Venstre om at dette er en viktig jobb. Vi har allerede gjennomført grep i regjering med blant annet billigere og gratis barnehagetid. Men vi ser i likhet med Venstre at mange familier har spesielle utfordringer, sier Frp-lederen som i siste regjeringsperiode har hatt partifelle Solveig Horne som barne- og likestillingsminister.

– Venstre er et lite parti, som såvidt kom seg over sperregrensen i september. Bør dette gjenspeiles i antall statsråder for partiet?

– Statsråder er det aller siste vi eventuelt skal drøfte i regjeringsforhandlingene. Akkurat nå er det helt uaktuelt å snakke om i VG.

– Er det mulig å tenke seg Venstres Abid Raja i samme regjering som Sylvi Listhaug?

– He-he. Jeg har fortsatt ikke brukt noe energi på å tenke på statsrådposter.

– Hva er din posisjon hvis vern av Lofoten og Vesterålen blir et urokkelig Venstre-krav for å gå i regjering?

– Det vil jeg ikke forhandle et sekund om ennå.