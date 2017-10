Venninne til VG: – Skammelig at noe sånt kan skje i Norge

En skolevenninne av den ene kvinnen som ble funnet død på Romsås i forrige uke mener det som har skjedd er et «svik fra myndighetene».

– Jeg kan ikke forklare hvor sjokkert jeg er. De ble overlatt til seg selv på denne måten – det er skammelig at noe sånt kan skje i Norge, sier en venninne av den eldste datteren til VG. Hun ønsker å være anonym.

Hun gikk i flere år på skole med den avdøde kvinnen, men har ikke hatt kontakt med henne på mange år. Hun kjente også til søsteren.

– Begge jentene var nydelige og intelligente. De var glade i musikk og amerikanske filmer. Det burde aldri kommet til et punkt hvor de ble totalt glemt av hele verden.

Kvinnen mener at det finnes mange mennesker i Oslo som blir glemt av systemet og at det er på tide å sette fokus på det – for å forhindre at dette skjer igjen.

– Det er et svik fra myndighetene, sier hun.

Naboer varslet

DØDE HER: Bak denne døren ble de tre kvinnen funnet sist torsdag.





Det var torsdag i forrige uke at politiet tok seg inn i en leilighet i en boligblokk på Romsås i Oslo der de fant en mor i 60-årene og hennes to voksne døtre i 20- og 30-årene døde. Ifølge politiet har de trolig ligget døde siden sensommeren.

Overfor VG bekrefter politiet at de ble varslet av Oslo kommune i forrige uke som følge av at naboer i boligblokken hadde tatt kontakt med kommunen.

VG har tidligere intervjuet naboen Reza Eghdami, som i flere uker stusset over en merkelig lukt i oppgangen.

Sjekker elektroniske spor

I påvente av den endelige obduksjonsrapporten som er ventet i løpet av to til tre måneder, jobber politiet med å kartlegge kvinnenes liv.

MINNESTED: Mandag kveld ble det tent lys og lagt ned blomster utenfor blokken på Romsås. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Vitnene de vil avhøre er familie av kvinnene, samt omgangskrets – hvis det har vært noen omgangskrets rundt dem. Politiet har allerede snakket med flere av naboene i boligblokken.

– Og så kontakter vi bank, telefoniselskap og sånne ting som vil kunne si noe om siste bevegelser. Per nå ønsker jeg ikke å gå ut med noe mer rundt det, men mye tyder altså på at de har ligget siden sensommeren.

Naboen Reza Eghdami har fortalt at det på kvinnenes dørmatte lå gamle aviser og valgkampmateriale.