Mathias (10) pantet flasker for 34 100 kroner

Pantegeneral Mathias (10) har jaktet tomflasker hele førjulstiden. Lille julaften puttet han hver eneste krone i Frelsesarmeens gryte.

– Hurra! Kjempebra!

Mamma, pappa, bestemor, tante og flere nysgjerrige tilskuere klapper entusiastisk idet Mathias Foss Little Zaal putter de siste kronene i gryten til Frelsesarmeen i Lillestrøm.

I løpet av det siste året har gutten, som omtales som «pantegeneralen», pantet flasker og samlet inn hele 34 100 kroner. Pengene går rett til Frelsesarmeen – ikke en krone beholder han selv. Det er bare rett og rimelig, synes Mathias.

– Det er mange der ute som ikke har det så godt som meg. Det tenker jeg ofte på. Derfor ville jeg samle inn penger til dem, sier 10-åringen til VG.

Bestemor Liv hjelper Mathias å putte penger i gryten til Frelsesarmeen. Foto: Live Vedeler Nilsen , VG

Langt fra første gang

Det er ikke første gang Mathias samler inn penger: I fjor samlet han inn 15 000 kroner på pant. Året før solgte han malerier, og før det igjen var det muffins.

Mamma Mette Lill Hagring Elverhøy forteller at sønnen har villet gi penger til Frelsesarmeen hvert år siden barnehagen.

– Mathias tenker mye på dem som har det vanskelig. Han ser ofte på programmer som handler om dem som er mindre heldige, som for eksempel Petter Uteligger.

Pappa Tom-Frode Elverhøy skyter inn:

– Møter vi en som tigger utenfor butikken, for eksempel, så får de alltid penger – det sørger Mathias for. Vi som foreldre blir bedre mennesker også, på grunn av Mathias.

Kunne ikke bruke vanlig panteautomat

– Men hvordan har du klart å samle inn så mange penger, Mathias?

– Det var et godt spørsmål!

Mange i lokalsamfunnet har bidratt med flasker og penger, forteller Mathias. Men den beste hjelperen har han hatt i bestemor Liv Solberg Sætre, som har kjørt ham fra hus til hus for å hente flasker som folk har spart på for å gi til Mathias.

Ikke sjelden har de funnet store bæreposer med panteflasker utenfor huset. Men det er ikke så lett å pante så mange flasker på vanlig automat.

Peder Refstie fra Frelsesarmeen må åpne lokket på gryten for å få plass til alle pengene Mathias har samlet inn. Foto: Live Vedeler Nilsen , VG

– Noen ganger begynner de å pipe fordi det er fullt. Det tar veldig lang tid, sier Mathias.

Derfor har han og bestemor funnet en panteautomat som man kan helle flaskene rett ned i. Det sparer dem for mye tid.

– I går leverte vi syv søppelsekker med panteflasker. Det var siste innspurt, sier bestemor Liv.

Litt sliten nå

Mathias har fått mye positiv oppmerksomhet for engasjementet sitt.

– Mange har sagt fine ting til meg, som at jeg har et stort hjerte og at det jeg gjør er helt unikt.

– Hvordan føles det å levere alle disse pengene?

– Det føles bra, men jeg er litt sliten nå. Jeg tror kanskje jeg skal ta en liten pause før jeg begynner å samle inn penger igjen.

Mamma Mette Lill og pappa Tom-Frode synes det blir fint å få en pause i juleferien.

– Men bestemor er helt klar! sier pappa Tom-Frode og ler.

«Pantegeneralen» Mathias fikk takkekort fra Frelsesarmeen. Foto: Live Vedeler Nilsen , VG

– Ganske utrolig

Ved gryten står Peder Refstie og Hilde Thorbjørnsen fra Frelsesarmeen. De er storfornøyde over bidraget Mathias har gitt.

– Det er ganske utrolig hva den gutten har klart. Jeg vet ikke om vi har fått en så stor donasjon her i Lillestrøm noensinne, i hvert fall ikke fra en privatperson, sier Refstie.

Pengene går i all hovedsak til matutdeling til trengende familier og enslige, både i juletiden og resten av året. Thorbjørnsen forteller at hun blir ekstra glad når unge mennesker gir penger.

– Det viser at man har et sosialt gen og er i stand til å tenke på andre enn seg selv. Og det gjør virkelig Mathias. Det gir håp til verden!