Vant data-skup for søppelkrisen

Eiliv Frich Flydal, Ola Strømman og Vegard Venli fra Dagbladet vant årets dataskup-pris.

Søppelkrisen i hovedstaden preget nyhetsbildet i fjor vinter. Dette var mye takket være avsløringene fra Dagbladet-journalistene, som stod bak de omfattende sakene som avslørte at Veireno, selskapet Oslo kommune hadde hyret inn for å ta seg av søppelhentingen, hadde begått en rekke lovbrudd.

– Vi er selvfølgelig kjempefornøyde. Dette er stort, og særlig i konkurranse med tre andre veldig solide prosjekter som vi har lest og kjenner godt, sier journalist Eiliv Frich Flydal.

De andre sakene som var nominerte, var VGs sak om tvangsloggene i psykiatrien, Stavanger Aftenblads sak om Luftslottet Dale, og Dabladets Kulturkameratene.

Prisen gir for fremragende, selvstendig undersøkende journalistisk arbeid, der journalistene har benyttet dataverktøy i research, tilgjengeliggjøring, analyse eller presentasjon, ifølge SKUP

Husker du hva som skjedde? Derfor ble det søppelkaos i Oslo.

Slik jobbet de med saken

Da det begynte å hope seg opp søppel i gater og bakgårder i Oslo, ville Dagbladet-journalistene finne ut hva som lå bak det hele.

– Det var åpenbart at noe var galt – men hvor hadde det gått galt? For å finne ut av det måtte vi gå tilbake til primærkildene, forklarer Flydal.

Han og Ola Strømman sendte en rekke innsynsbegjæringer til kommunen og renovasjons-etaten, og fikk til slutt oversendt store mengder informasjon om hvordan søppelhåndteringen hadde foregått i praksis.

– Vi hadde blant annet et datasett over timelister som var på 50 000 excel-celler.

Da hjalp det at Dagbladet hadde ansatt Vegard Venli for å drive spesielt med datastøttet journalistikk og Oslo-politikk.

– Han gikk i gang med å analysere dataene, og gjorde mye av det praktiske arbeidet. Etterhvert ble det klart at det åpenbart var store konkrete problemer i gjennomføringen av søppehåndteringen – blant annet var hundrevis av nøkkelknipper til bygårder i Oslo på avveie, og vi fant over 2000 avvik og brudd på arbeidsmiljøloven gjennom å analysere timelister, sier Flydal.

Saken satt på mange måter dagsordenen i Oslo-politikken, og Oslo kommune sa til slutt opp kontrakten med Veireno i januar i år.

To grunner til at de vant prisen

Nils Mulvad, som satt i Skup-juryen som delte ut prisen, forklarer at det var to hovedårsaker til at søppelkrise-saken vant årets pris.

– Det var fire enormt gode prosjekter som var nominert, understreker han.

– Vi endte med å velge søppelkrisen fordi den er laget under et aktualitetspress. De skulle levere alle de samme tingene som de andre, men hadde mye kortere tid på det.

Den andre grunnen var måten prosjektet var framstilt på.

– Vi legger vekt på at man skal forstå og utnytte data ved å få fram sentrale historier, og gå etter nye historier. Gode historier skal ikke bare inneholde en masse tall, men fortelles godt, og man må holde fokuset på hva den journalistiske historien er.

