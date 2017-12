Valgutvalgets innstilling uten Frp-kandidat - Frp holder fast på Hagen

Valgutvalgets Nobel-innstilling har ingen navn fra Frp fordi partiet ifølge stortingsflertallet ikke har spilt inn en valgbar kandidat. Frp holder likevel fast på Carl I. Hagen som sin kandidat

Det sa leder for Frps stortingsgruppe, Hans Andreas Limi før gruppemøtet på Stortinget onsdag ettermiddag.

– Jeg har ikke noen kommentar ennå. Vi har ikke fått noen innstilling fra valgutvalget. Men et utkast som vi trenger trenger litt mer tid til å jobbe igjennom for å gi vårt svar til, sier Limi.

På spørsmål om Frp fastholder Hagen som kandidat ti Nobelkomiteen, svarer Limi:

– Ingenting tyder på at vi endrer det. Vår kandidat er Carl I. Hagen, sier Limi onsdag ettermiddag.

– Stemmer det at Høyre vil stemme med flertallet i den videre behandlingen av saken?

– Det må dere spørre Høyre om, svarer Limi.

Flertall for ikke å votere over ikke valgbar kandidat

Før gruppemøtet i Frp onsdag hadde de blitt informert om at det var flertall i valgutvalget for ikke å votere over Carl I. Hagen.

NTB meldte at det var flertall i valgutvalget, hvor de parlamentariske lederne sitter, for ikke å votere over en kandidat som ikke er valgbar når saken skal behandles i stortingssalen fredag.

Innstillingen er ikke offentlig ennå, og det kan fortsatt komme endringer.

KAN RYKKE INN: Kristin Clemet kan rykke opp fra varaplass og overta plassen som Carl I. Hagen trolig ikke får i Nobelkomiteen. Foto: Jørgen Braastad , VG

Flertallet av Arbeiderpartiet, KrF, Venstre, Senterpartiet og SV har flere ganger bedt Fremskrittspartiet komme opp med en annen kandidat enn Carl I. Hagen, som er vararepresentant til Stortinget.

Frp-Limi: Utrolig ufint

Men ifølge NTB har ikke Frp signalisert at partiet vil komme med en annen kandidat. Dersom partiet ikke kommer med en annen kandidat før fredag, blir det votering over de andre kandidatene, men ikke Hagen.

Presidentskapet

Hvis Frp likevel velger å fremme Hagen og kreve en votering over hans kandidatur, må Stortinget først ta stilling til om det skal voteres over en ikke-valgbar kandidat.

Fremgangsmåten benyttes for å beskytte stortingsflertallet, som tirsdag vedtok et forslag om at vara- og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

De fem opposisjonspartiene skal ha lagt bort alle planer om å fremme en motkandidat mot Hagen.

Formelt skal innstillingen fra valgutvalget nå oversendes Stortingets presidentskap, trolig onsdag ettermiddag, for videre behandling.

Hastebehandling

Ifølge NTB kommer Høyre nå til å stemme med stortingsflertallet i den videre behandlingen av saken.

Mandag vedtok Stortinget å hastebehandle et representantforslag om å sette en stopper for at vara- og stortingsrepresentanter kan velges inn i Nobelkomiteen.

Forslaget ble vedtatt dagen etter. Da ble det samtidig flertall for at Stortinget skal vurdere om internasjonale toppverv lar seg kombinere med å sitte i komiteen.

Dersom Frps plass blir stående tom, betyr det trolig at tidligere Høyre-politiker Kristin Clemet rykker inn i Nobelkomiteen fra sin plass som første vara.

NOBELKOMITÉEN 2017: Fra høyre: Berit Reiss-Andersen (leder), Henrik Syse (nestleder), Inger-Marie Ytterhorn, Thorbjørn Jagland, Tone Jørstad, Olav Njølstad (sekretær). Foto: , Nobelkomitéen

Hagen kan gå glipp av 40.000 i året

Nobelkomitéens sekretær Olav Njølstad, har registrert den hete politiske kampen som foregår på Stortinget om en plass i Nobelkomitéen.

Han tror ikke årsaken er godtgjørelsen for komitémedlemmene.

Et vanlig komitémedlem godtgjøres med 40.000 kroner i året, mens lederen får det dobbelte, altså 80.000 kroner. I en valgperiode over seks år, tilsvarer godtgjørelsen 240.000 kroner for et vanlig medlem, mens lederen vil motta 480.000 kroner.

I tillegg dekkes reiser og eventuelle opphold i Oslo i forbindelse med møter og utdelingen av Nobels fredspris.

Komitéen har mellom syv-åtte møter årlig, og det første møtet der ny konstituering skal finne sted, har ennå ikke blitt fastsatt på grunn av prosessen som nå pågår i Stortinget.

– Det foregår også en god del arbeid for komitémedlemmene mellom møtene, ikke minst kommunikasjon mellom medlemmene og sekretariatet, sier Njølstad.