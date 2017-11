Vinter og snø: Nordavind og kulde over hele landet

Finn fram ullgensere og varmt fottøy! Værprognosene viser nordavind og kulde frem til helgen.

– Vi har et lavtrykk som forbigående sørger for litt mildere temperaturer over Sør-Norge nå mandag og tirsdag, men i bakkant av dette kommer vi til å få dagevis med nordavind, forklarer meteorolog Beathe Tveita i StormGeo.

Bare kaldt i Norge

Lavtrykket passerer oss, men legger seg med sentrum over Sør-Sverige, og sammen med et nokså bastant høytrykk vest for Irland setter det opp et vindfelt som fører iskald luft direkte fra Polhavet og nedover hele Norge.

– Det er spesielt Norge som får denne kalde luften, Sverige har mer en normal temperatur, og Finland får nokså milde dager fordi det pumpes inn sønnavind, forklarer meteorolog Frode Håvik Korneliussen.

Han betjener kraftmarkedet i hele Norden, og dermed avhengig av å se på våre naboland også.

– Det blir kaldt i hele landet, kaldest i forhold til normalen på Vestlandet. Bergen kan vente seg 7–8 minusgrader denne uken, og det er ikke vanlig på denne tiden av året.

Lavtrykk og vind i helgen

Lørdag brytes imidlertid nordavinden, mener han:

– Lørdag, eller en eller annen gang i løpet av helgen, kommer det inn et lavtrykk i en nokså nordlig bane, det kommer inn mot Nordland. Men på grunn av det irske høytrykket i sør, blir det ikke spesielt mildt i dette lavtrykket. Temperaturene vil imidlertid stige mens det passerer.

Prognosene mandag viste dagevis med mer nordavind etter at dette passerte, men oppdaterte prognoser tirsdag morgen gjør dette usikkert. I stedet viser prognosene et nytt lavtrykk på vei fra vest, i en nokså nordlig bane. Dette vil i så fall gi en del nedbør på kysten fra Vestlandet og nordover til Nord-Norge.

– Temperaturutsiktene tilsier at vi får nedbør som regn i lavlandet i sør, men snø i fjellet. Lenger nord vil vi også se nedbør som snø i lavlandet, sier Håvik Korneliussen.

Amerikansk julehåp

Et interessant værsignal kommer fra amerikanske GFS – Global Forecast System – som ser på de store værsystemene:

– De signaliserer en endring høyt oppe i stratosfæren rundt 10. desember, og signalene går ut på at den polare virvelen brytes ned. Denne virvelen driver blant annet jetstrømmen og gjerne gir oss mye mildt vestavær. Hvis dette slår til, vil det statistisk sett gå 15–20 dager før vi ser at vestaværet avtar og sannsynligheten for kald, tørr og vinterlig luft overtar. Dette vil altså i så fall inntreffe juleuken.

Det europeiske værsenteret i England har ikke like sterke signaler om dette, men signalene går i tilsvarende retning, sier Storm-meteorolog Frode Håvik Korneliussen.