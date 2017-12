Varsler storm på Vestlandet og i Østfold

ODDA (VG) To hissige lavtrykk kan gjøre livet surt på Vestlandet og i Østfold, hvor det begge steder er varslet storm. Fredag kan det bli ekstremvær.

Ifølge Meteorologisk institutt vil Østfold få merke ruskeværet: Her vil det nemlig blåse liten storm torsdag kveld. Dette er høyst uvanlig for dette området, og kan medføre skader. På Vestlandet og særlig i Rogaland vil det blåse full storm torsdag kveld, med økning til sterk storm natt til fredag og fredag.

– Det er egentlig snakk om to kraftige lavtrykk, ett som kommer inn mot Sogn og Fjordane torsdag, og gir kraftig vind i Rogaland, og deretter på fredag et annet lavtrykk inn mot Trøndelag, som vil gi nordvestlig sterk storm på Vestlandet natt til torsdag og fredag, sier statsmeteorolog Gunnar Livik ved Meteorologisk institutt i Bergen.

– Men en del av nedbøren flytter seg nå til Sogn og Fjordane, som får mye regn kommende døgn, sier han.

Ifølge Meteorologisk institutt har uværet fredag potensiale til å utvikle seg til ekstremvær.

Livik mener at den verste nedbøren nå er over for Hordaland og Rogaland, men at det fortsatt vil regne 50-90 mm fram til torsdag ettermiddag, og også mye fredag.

– Kjører med hjertet i halsen

Onsdag var det lite vind og bare litt lett regn i Odda.

– Vi er aldri trygge. Vi kjører med hjertet i halsen. Steinblokkene kommer så brått. Sånn har det vært i 20-30 år.

Pensjonist-brødrene Håkon og Olav Hansen ser opp mot fjellmassivene som omkranser Odda. Skyene ligger lavt over det stolte industristedet. Det er ikke første gang dystre værmeldinger får folk til å kikke oppetter fjellsidene.

– Jeg har hytte ute i Ullensvang, og må kjøre langs hele den rasfarlige fjordsiden for å komme dit. I dag kjører jeg ikke den veien, sier Olav.

Skolen stengt



Det gjør heller ikke elever ved Odda videregående skole. Her bestemte skoleledelsen at de bastante nedbørsvarslene får en følge: Elevene skal slippe å bli fraktet med skolebuss forbi kjente rasutsatte steder. I stedet holdt de kontakt med lærer via PC og internett.

– Her har det gått store ras på alle kanter. Ras som har tatt hus, ras som har tatt biler. Det er bare flaks at ikke flere har mistet livet, sier Håkon.

– Men dette har veivesenet visst om i mange tiår. Men lite er blitt gjort.

Olav kjører helst strekningen Ullensvang - Odda når det er dagslys:

– På vei utover, kan jeg ikke se opp i fjellsiden. Men på vei innover, kan jeg se, og følger med. Og da kjører jeg bare i dagslys, sier han.

FULL STORM: Slik ser det ferskeste stormbildet for torsdag kveld ut på vindtjenesten Earth Nullschool. Legg merke til den kraftige vinden inn mot Østfold og sørvesten inn mot Rogaland. Graf: Earth Nullschool

I Odda var det kommer forholdsvis lite nedbør fram til onsdag ettermiddag, trass i at dette området var utropt til ett av de mest utsatte for nedbøren.

– Det har faktisk ikke kommet så mye regn her, og det skyldes nok at vinden har vært nokså vestlig, noe som gjør at regnet legges igjen øst for Folgefonns-massivet, forklarer distriktsingeniør Jomar Bergheim i NVE.

Elva Opo gjennom Odda hadde beskjeden vannføring med rundt 50 kubikkmeter i sekundet onsdag, kapasiteten her kan tidobles uten at det er fare for skade.

– Vannføringen vil nok øke, men i og med at vi ikke har fått så mye regn til nå, er sjansene små for at vi får noen flom i denne omgang, sier han.

Sauda kan bli isolert



ROLIG I OPO: Distriktsingeniør Jomar Bergheim, NVE kan konstatere at det har regnet beskjedent i Odda, og vannføringen i elven Opo var nokså håndterbar onsdag. Her sammen med anleggsformann Frank Haraldseni NVE. Foto: Tor Erik H. Mathiesen Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Industristedet Sauda helt nord i Rogaland forberedte seg onsdag ettermiddag på å bli isolert, forteller teknisk sjef Randi Habbestad i Sauda kommune.

– Vi har en foss som kan være problematisk ved stor vannføring, broen over Svandalsfossen. Slik det er nå, blir biler oversprøytet når de passerer. Vi har innført manuell dirigering på stedet. Men hvis vi må sperre ferdselen der, blir Sauda i praksis isolert, i og med at veien over Røldalsfjellet er vinterstengt.

Dette har skjedd før, og Sauda kommune har en beredskapsordning i bakhånd:

– Vi har en beredskapsbåt som kan ta nødtransport ved akutt sykdom ut fjorden. Den vi kunne frakte syke ut i fjorden hvor det kanskje er transport videre med bil. Vi har i ettermiddag varslet båten om at dette kan bli aktuelt, sier hun til VG.