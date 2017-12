Varsler ekstremvær i natt

Statsmeteorologen ber folk i utsatte områder om å skalke lukene. Natt til fredag kommer ekstremværet «Aina».

Med vindkast som kan komme opp i 35–40 meter i sekundet, kan det bli stygt dersom løse, tunge gjenstander får stå usikret, advarer vakthavende meteorolog Martin Granerød overfor VG.

– Vi har nå sendt ut et ekstremvarsel for det som kommer i kveld og i natt. Det er et stormsenter i Nordsjøen mellom Sognefjorden og Shetland. Sør for dette er det et kraftig vestlig vindfelt som ventes innover kysten sør for Sognefjorden i løpet av sent i kveld og i natt, sier Granerød.

Dermed ventes full til sterk storm fra vest utsatte steder. Ekstremværet har fått navnet «Aina», opplyser Granerød.

ORKAN: Et kraftig vindfelt i Nordsjøen ventes inn over land sør for Sognefjorden i løpet av kvelden og natten. Dermed står ekstremværet «Aina» for tur. Foto: Meteorologisk Institutt

Takstein, fortøyde båter og trampoliner er blant gjenstandene man nå bør sikre skikkelig om man bor i de utsatte stedene.

På Beaforts vindskala er det orkan i kastene ved alt over 32,6 meter i sekundet.

Les også: Massivt regnvær – dette skjer hvert femte til tiende år

Orange nivå hos NVE



Hos Norges vassdrags- og energidirektorat sier vakthavende hydrolog Anne Fleig at de fortsatt holder flomvarselet på orange nivå.

Varselet gjelder indre strøk av Hordaland og Rogaland.

– Det er mange vannføringer som har vært synkende i de fleste vassdragene i varslingsområdet, men litt lenger inn, i Opovassdraget, så stiger det, sier Fleig til VG.

I løpet av natten er det ventet noen kraftige byger innover i landet, men ifølge Fleig hjelper det at temperaturene synker. Det vil dermed komme som snø over 700 meter.

– Men vi vil minne om at orange varsel er alvorlig nok. Det kan forekomme skader, og det er absolutt å anbefale at man holder seg unna flomstore elver og bekker, sier Fleig.

Leste du: Flom, skred og kraftig uvær

Storm i Nordland



Hun advarer også mot å oppholde seg i nærheten av bratte skråninger hvor det kan gå løsmasseskred, og ber folk følge med på varsom.no for nye statusoppdateringer.

Meteorologisk institutt melder på Twitter litt etter klokken 15 at det blåser stiv og sterk kuling mange steder i Sør-Norge, samt at det er full storm i grensefjellene i Nordland.

Det er torsdag ettermiddag hele 28 pågående OBS-varsler på yr.no, med alt fra vanskelige kjøreforhold på Saltfjellet til sotrmvarsel langs svenskegrensa ved Lyngør.