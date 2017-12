Travel romjul for bilbergerne: Opptil 1850 oppdrag om dagen

Det har vært en ekstrem travel romjul for bilbergerne. På de verste dagene har de måtte rykke ut opptil 1850 ganger for å hjelpe folk som har hatt problemer i trafikken.

– Det har vært vanvittig mye å gjøre i romjulen. Bergerne har stått på døgnet rundt. Det har vært opptil 30 prosent mer i år enn i fjor, sier Tommy Uttakleiv, distriktsdirektør i Falck, til VG.

To av de største bergingstjenestene i Norge, Falck og NAF, har på enkelte dager i romjulen rykket ut for å hjelpe opptil 1850 sjåfører - på én dag. Falck med mellom 800 og 1200 daglig, og NAF med 550-650 daglige oppdrag.

Selv om det redningsoppdragene strekker seg over hele landet, er det noen landsdeler som skiller seg klart ut: Østlandet og Midt-Norge.

– Det blir alltid mye her i Oslo-området med en gang det kommer en del snø, sier Uttakleiv, som anslår at de vil ha utført 20 000 oppdrag bare i desember. Til sammenligning hadde de 14 000 oppdrag måneden før.

Satt fast i fire timer

Lene Haga var en av de bilistene som havarerte på Østlandet da det stod på som verst for redningstjenestene. Hun var på vei hjem fra juleferie sammen med sønnen Vemund (9) og datteren Solvorr (14) da bilen stoppet lørdag. Da Falck skulle sende en bil for å hjelpe, kjørte redningsbilen selv ut av veien.

HUTRET SAMMEN: Familien Haga måtte hutre seg sammen i bilen i fire timer, mens dogget frosset på rutene.

– Vi stod på E134 mellom Drammen og Kongsberg i åtte minusgrader i fire timer og hutret. Heldigvis hadde vi dyner i bilen, sier Haga.

Falck bekrefter at familien nok kan ha ventet i fire timer, og at redningsbilen ble litt forsinket da den kjørte i grøfta – men sier det var den svært høye pågangen som gjorde at det tok så lang tid.

– Det har vært veldig mye problemer i området, og da kan det dessverre hende at de som står farlig til, eller er der det har vært en ulykke må prioriteres. Hun var nok veldig uheldig, sier Uttakleiv fra Falck.

Flate batterier og utforkjøringer

Petter Schøyen, leder for SOS/NAF veihjelp, har også opplevd en merkbar økning i romjulen.

– Det har vært ekstremt mye. Spesielt de siste dagene har det vært da butikkene åpnet igjen har det vært travelt. Det er flate batterier og utforkjøringer som er de vanligste årsakene, forklarer Schøyen fra NAF.

Mye nedbør og varierende vær er forklaringen på at mange har hatt problemer med å holde bilen på veiene, mener redningstjenesten.

Redningstjenestene har hatt en travel jul i år.

– I desember 2016 hadde vi 14 000–15 000 oppdrag. Det var dårlig med vinter på Østlandet i fjor, i år er det mye mer. Det har vært ekstremt glatte veier. Spesielt på småveier har vi hatt mange ulykker fordi det har vært så dårlige kjøreforhold, forteller distriktsdirektøren i Falck.

Uttakleiv oppfordrer folk til å være ekstra obs bak rattet – og kanskje til og med la bilen stå.

– Det har vært mange forferdelige ulykker rundt omkring. Jeg synes man skal vurdere om man i det hele tatt skal ut å kjøre når det er slik vær som det har vært enkelte steder, sier han.

Travelt til og fra juleselskap

Det er spesielt når folk er på vei til og fra juleselskap, at bilbergerne opplever pågangen.

– Det har vært ganske stille da folk har vært på juleselskap, men når de er på vei til og hjem igjen ser vi en veldig stor oppgang. Det har vært hektisk for dem som har vært på jobb hos oss i julen, forteller Uttakleiv.

Falck opplyser at man må forvente en del ventetid hvis man har vært uheldig.

– Det kan ta opp til et par timer noen steder, men vi er godt bemannet og prøver å få unna alt så fort som mulig. Men vi må jo prioritere.

Det er ikke bare «vanlige» bilister som får problemer i trafikken, her har politiet kjørt rett i grøfta på sommerdekk:

Falck opplyser at på steder som Geilo, Gol, Hemsedal og Lillehammer er det ekstra travelt. Her kan man må vente til opp til fire timer før redningstjenesten er på stedet.

NAF ber sjåfører passe på de neste dagene.

– Den første arbeidsdagen over nyåret når alle skal ut med bilene igjen kommer det nok til å bli travelt, sier Schøyen.

– Spesielt mye denne måneden

Også forsikringsselskapene har fått merke det vinterlige været som har ført til glatte kjøreforhold.

– Jeg har ikke eksakte tall, men det har vært ekstra travelt for oss i det siste. Den høye aktiviteten henger nok sammen med at det har vært veldig glatte veier, så det har vært en del som har kjørt av veien, sier Øystein Thoresen, kommunikasjonsdirektør i Gjensidige.

Jon Berge, informasjonsdirektør i forsikringsselskapet If, kan heller ikke referere til noen tall, men har en opplevelse av at det har vært spesielt mye denne måneden.

– Det har jo vært hålke og glatt på trafikkerte veier, spesielt på Østlandet. Så jeg har inntrykk av at det har vært en god del berginger denne perioden.

