Søkkvåt høstferie for Vestlandet

En strålende høsthelg over hele landet – og det varer mesteparten av mandagen også. Men så kommer høsten.

– Mandagen starter med forventet skydekke over indre strøk om morgenen, dette er et høstfenomen. Så begynner det å skye over utpå dagen over Vestlandet. Fra tirsdag og uken ut er været stort sett lavtrykkspreget, forklarer meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo.

Kommende uke har disse fylkene høstferie: Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Rogaland, Sogn og Fjordane og Telemark.

Økt usikkerhet

Det er flere større lavtrykksystemer som er på vei, og de har litt forskjellig bane:

– De første dagene kommer lavtrykkene rett inn mot Skandinavia, og her vil noen av dem også finne veien over fjellene til Østlandet.

RØDT BETYR REGN: Dette kartet viser forventet nedbør kommende uke. De røde feltene indikerer samlet nedbør på over 100 mm, de lysere røde fra 125 til 150 mm. Kart: StormGeo

Den foreløpige prognosene tyder på at Vestlandet får fra 100 og inntil 150 mm nedbør lokalt i løpet av uken.

Fra torsdag av øker usikkerheten i prognosene, men hovedsignaler er likevel vått og grått. Usikkerheten ligger i hvorvidt det også kan bli sterk vind, og eventuelt ganske mye nedbør.

– Nå ser det ut til av vinden vil være mer rett vestlig, noe som typisk gir lett og pent vær på Østlandet.

Best i nord

Men dersom folk kan velge fritt denne uken, er ikke meteorolog Aabrekk i tvil om hva hun vil anbefale værmessig:

– Det blir Tromsø. Her har det vær tørt og fint vær lenge, og det varer også denne uken. Men først mot helgen vil de få merke en omlegging, da ser det ut til å bli sønnavind og regn også her.