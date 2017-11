Snøvarsel: Vanskelig for bil, strålende for ski

Østafjells er det varslet store snømengder i kveld og i natt.

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for Vestfold, Telemark og Aust-Agder og deler av havområdene i Troms og Vest-Finnmark

– Det blir lokalt vanskelige kjøreforhold på grunn av mye snø til natten. Men dette blir etterfulgt av gode skiforhold. Nå er det bare å ta frem ski og akebrett, sier statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved.

Snøværet starter mandag kveld. I løpet av 13 timer natt til tirsdag er det ventet mellom 20 og 40 centimeter nedbør.

– På kysten av Aust-Agder kommer det som regn, men i resten av fylket, og i Telemark og Vestfold kommer det som snø, sier Skålevik Valved.

Snømengdene fra i kveld skyldes et lavtrykk som akkurat nå befinner seg nord for Skottland, men som beveger seg inn mot Skagerrak.

Sist uke skapte kraftig snø, regn og vind mange trafikkuhell på Østlandet.

Fine vinterforhold

Ifølge meteorologen kan snøen som kommer nå, bli liggende en stund.

– Etter snøen går vi inn i en periode med kaldt, klart vær. Nå blir det fine vinterforhold, sier hun.

Meteorologen vil likevel ikke love at snøen blir liggende helt til jul.

– Jeg ser ikke lenger frem enn en uke. Men de nærmeste dagene blir det minusgrader hele døgnet. I Oslo vil det bli ned mot åtte–ni minus på det kaldeste, sier hun.

OSLO VINTERPARK: Liker kulden. Dette bildet ble tatt på denne tiden for to år siden. Foto: Mona Langset , VG

–Værvarselet er veldig positivt for oss. Med den vedvarende kulden kan vi antageligvis åpne Wyllerløypa rekordtidlig, kanskje allerede i neste uke, sier daglig leder i Oslo Vinterpark, Espen Bengston.

Oslos største alpinanlegg planlegger å åpne de første bakkene og heisene til helgen. Den lengste bakken–Wyller–pleier å åpne senere enn de som ligger på toppen ved Tryvann, fordi den som regel er færre kuldegrader i bunnen av Wyller.

Godt over 30 alpinanlegg åpnet sine første heiser og løyper for vinteren sist helg.

Snøfallet og kuldeperioden på Østlandet de kommende dagene gjør at flere bakker og heiser kan åpne neste helg.

På Vestlandet og Trøndelag blir det noen byger kommende døgn, etterfulgt av en kaldt og klar periode også der.

OBS-varsel i Nord

I Nord-Norge har ekstremværet Ylva lagt seg, men et polart lavtrykk er på vei.

– Vi har sendt ut OBS-varsel for havområdene mellom Bjørnøya og bankene utenfor Troms og Vest-Finnmark. Der kan det bli opp til liten storm og kraftige snøbyger, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed ved værvarslingen for Nord-Norge.

–Vil dette også treffe kysten?

– Det er mulig at det kan treffe kysten av Nord-Troms og Vest-Finnmark sent tirsdag eller tidlig onsdag. Sannsynligvis med litt mindre vind, men med kraftige snøbyger. Vi overvåker situasjonen, og hvis det blir aktuelt sender vi ut OBS-varsel også for kystområdene, sier Ovhed.