Snøkaos flere steder i landet: Bil kjørte i elva i Porsgrunn

Meteorologene advarer mot vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfall – både i øst og vest.

I Porsgrunn havnet en bil i elva etter å ha kjørt med høy fart på isen rett ved havna. Begge de to som befant seg i bilen, kom seg uskadet opp av vannet.

– Ifølge vitner har det vært for høy hastighet inn i en 90 graders sving, så bilen har sklidd ut på bryggekanten og ut i vannet, forteller operasjonsleder ved politiet i Telemark, Lene Nordbø, til VG.

Begge de to som var i bilen er undersøkt av helsepersonell, og er ikke skadet etter hendelsen. Sjåføren har fått førerkortet beslaglagt.

Nordbø sier til VG at det er glatt i området, og snøen har lagt seg på veien.

BIL I VANNET: En bil har kjørt ut i elva i Porsgrunn. Foto: Theo Aasland Valen

Glatte veier skaper trafikkuhell i flere byer

Hvis du ikke har fått på vinterdekkene ennå, er det på høy tid. Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel mandag for Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud.

Tirsdag morgen er det meldt om flere trafikkuhell på grunn av snø og glatte veier.

I Drammen skled en bil inn i fronten på en buss, mens bussen skled bakover inn i en stolpe. Noen minutter senere kom enda en bil og skled inn i den samme bussen. I Drangsdalen har det vært et trafikkuhell mellom to biler, mens busser og biler hele morgenen gjennom har stått fast flere steder på Vest- og Østlandet.

På Heimdal i Trondheim fikk to sjåfører beslaglagt førerkortet på grunn av for dårlig skrapte ruter.

NØDETATENE PÅ STEDET: Politiet rykket tirsdag morgen ut til en bil som havnet i elva i Porsgrunn. Foto: Theo Aasland Valen

– Snøen faller stort sett på Østlandet vest for Oslo, i Telemark og på Sørlandet. Det går også noen snøbyger på Vestlandet, men her er mesteparten over, sier meteorologikonsulent Jan Inge Hansen ved Meteorologisk institutt til NTB.

OBS-VARSEL: Det er sendt ut OBS-varsel for hele Østlandet på grunn av snøfallet som er ventet tirsdag morgen. Her fra Brekkebygd lørdag. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

Selv om det ikke er sendt ut noe OBS-varsel for Vestlandet, har snøen skapt problemer også der. På E39 ved Helleland utenfor Egersund i Rogaland har snøen meldt sin ankomst, noe som har skapt et par uhell i morgentimene.

Politiet trekker også frem Nattlandsfjellet, Gullbotn, Voss, Romarheim, Vassenden og Helleland.

Like etter klokken 05 melder politiet at et vogntog har kjørt av veien på det glatte føret på E39 ved Heskestad, og knekt en lyktestolpe. Brannvesenet kom til stedet for å stanse en diesellekkasje fra en trekkvogn, melder politiet.

– Snøen kommer som julekvelden på kjerringa, sier operasjonsleder Henning Andersen i Sørvest politidistrikt til NTB, og utdyper:

– Det er snødekt og glatt vei. Dårlig sikt. Det medfører problemer spesielt for tungtransport.

For eksempel så det slik ut på E39 ved Hamrebakkane like etter klokken 06:

Foto: , Statens vegvesen

Statsmeteorologen sier at prognosene viser at snøen etter hvert går over til sludd og regn mange steder.

– Men vi kan ha utfordringer i bakkant av snøværet med nattefrost tirsdag kveld, hvor våt veibane kan fryse til. Vi kan oppleve store forskjeller. Vi ser også at det er fare for tåke på østsiden av Oslofjorden, slik at fuktighet fra luften kan sette seg på iskald bakke inn over Østfold i løpet av natt til onsdag, sier Løvdahl.

Ifølge statistikken er faktisk dagen for første snøfall i Oslo 14. november.

– Så i år er vi i alle fall spot on, med snøfallet tirsdag, sier statsmeteorologen.

Også lenger nord, hvor befolkningen er langt mer erfarne med snødekte veier, ber politiet bilister om å ta seg god tid på vei til jobb.

– Underkjølt regn. Svært glatt, melder Troms-politiet.