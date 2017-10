Snø-trøbbel på Østlandet: Flere ulykker i natt

Snø og slaps har skapt trøbbel flere steder i landet. Skift til vinterdekk og kjør forsiktig, er den klare beskjeden.

Kalenderen viser nøyaktig to måneder til julaften, og værgudene farger flere områder i landet hvitt. For skientusiaster betyr det kanskje jubel, og tidligere i dag var flere tråkkemaskiner i gang for å preppe skiløyper.

Men for enkelte bilister har snøen gitt hodebry.

Ulykker og kø

I Hedmark har det vært en svært travel natt for politiet, som melder om flere utforkjøringer.

– Det har vært veldig mange trafikkuhell. Heldigvis er det så langt kun snakk om materielle skader og ingen personskader. Det er på grunn av mye snøfall og så har noen da dessverre sommerdekk, sier operasjonsleder Tor Eirik Midthaug til NTB ved 03-tiden.

Han sier det har vært såpass mye snøfall de siste timene at også de med vinterdekk sliter. Han tror imidlertid det vil bli bedre utover morgentimene.

– Det ser ut til at skal slutte å snø, bløte opp litt og bli bedre forhold. Etter hvert så får man også brøytet og saltet veiene så da blir nok forholdene bedre, sier han.

Like etter klokken 06 onsdag morgen melder Vegtrafikksentralen at det for det meste er bart og vått på hovedveiene i Hedmark og Oppland, men at det fortsatt er noe snøslaps. Brøyting og salting pågår, kjør forsiktig, skriver de på Twitter.

– Bruk vinterdekk

I tillegg til utforkjøringer, har en rekke biler og vogntog blitt stående bom fast i snøen, noe som har ført til kø enkelte steder. I tillegg har flere trær falt over ende. Operasjonslederen ber folk tenke seg om når de skal på jobb onsdag morgen.

– Vi får håpe folk er fornuftige og lar bilen stå om de ennå ikke har byttet til vinterdekk. Så får vi håpe det blir godt brøytet slik at folk kommer seg av gårde.

SNØVÆR: Slik ser det ut på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet sent tirsdag kveld. Foto: , Statens Vegvesen

Flere fjelloverganger har blitt påvirket av snøværet, og over Hemsedalsfjellet var det sent tirsdag kveld lange køer som følge av at vogntog har kjørt seg fast, skriver NRK.

Også i Akershus hadde politiet nok å holde fingrene i tirsdag kveld. De meldte om såpeglatte» veier, og en rekke utforkjøringer som følge av vanskelige kjøreforhold, blant annet på Minneåsvegen mellom Hurdal og Minnesund.

– Det er fem centimeter slush i veibanen, så da kommer bilene skliende sidelengs. Vi har en patrulje på stedet for å skaffe oss oversikt, sa operasjonsleder i Øst politidistrikt til VG.

Flere oversvømmelser

Mandag oppjusterte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) flomvarselet i Aust-Agder og Telemark til oransje nivå, og flere steder førte kraftig nedbør til oversvømmelser natt til onsdag.

– Vi har fått veldig mange henvendelser om vann og kloakk i kjellere i Porsgrunn og Skien kommune, sier vaktleder Martin Haugen i 110-sentralen i Telemark til NTB ved 04-tiden.

Han sier at det trolig er noen som får seg en overraskelse når de våkner onsdag morgen og ser at ting har fylt seg opp, men at nedbøren nå har roet seg.

I Vestfold forteller brannvesenet at de har fått et titalls henvendelser i løpet av natten, blant annet i Tønsberg, Sandefjord og Larvik.

– Forholdene her er ikke ille i forhold til hva vi har opplevd tidligere, og nå er vel kanskje været på bedringens vei, sier vaktleder Harald Kleppo i 110-sentralen.