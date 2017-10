Snø skaper trøbbel på veiene: – Bilene kommer skliende sidelengs

Snø og slaps skaper trøbbel flere steder i landet. Skift til vinterdekk og kjør forsiktig, er den klare beskjeden.

Kalenderen viser nøyaktig to måneder til julaften, og værgudene farger flere områder i landet hvitt. For skientusiaster betyr det kanskje jubel, og tidligere i dag var flere tråkkemaskiner i gang for å preppe skiløyper.

Men for enkelte bilister har snøen gitt hodebry.

Kaotisk

I Hedmark skled flere biler med sommerdekk av veien sent tirsdag kveld. Ingen ble skadet, men politiet opplyser at sjåførene blir anmeldt.

– Slaps og snø fører til trafikale problemer over store deler av Hedmark. Noen er på sommerdekk, og det egner seg svært dårlig, sier operasjonsleder Tom Eirik Midthaug til VG natt til onsdag.

Han forteller også at flere vogntog har problemer på riksvei 3 sør for Alvdal. På riksvei 25 ved Midtskogen har en litauisk lastebil kjørt av veien.

– Det jobbes med berging. Det er spådd bedre vær, så jeg håper situasjonen vil bedre seg før morgentimene, sier han.

Også i Akershus har det tirsdag kveld vært en rekke utforkjøringer som følge av vanskelige kjøreforhold, blant annet på Minneåsvegen mellom Hurdal og Minnesund.

– Det er fem centimeter slush i veibanen, så da kommer bilene skliende sidelengs. Vi har en patrulje på stedet for å skaffe oss oversikt, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt til VG.

Like før midnatt melder politiet at minst to biler med sommerdekk har sklidd av veien på E16 i Nannestad, og at det står kjøretøy i veikanten på hele strekningen mellom Maura og Roa.

– Kjør med vinterdekk

Flere veier er stengt som følge av vanskelige kjøreforhold, og over Hemsedalsfjellet er det tirsdag kveld lange køer som følge av at vogntog har kjørt seg fast i snøen, skriver NRK.

– Vi har fått melding om at det har vært enkelte utforkjøringer og trafikkuhell som kan ha sammenheng med føret. Vi har mannskap ute i forbindelse med brøyting og strøing, det er spesielt over Romerike, Oppland og Hedmark vi har fått meldinger om at det er glatt, sier trafikkoperatør John Slinning til VG.

Se oversikt på Statens Vegvesen over stengte veier.

– Der det er fare for at det kommer snø og kan fryse på, må man kjøre med vinterdekk. Kjør etter forholdene og sett ned farten der det er aktuelt, råder han.

SNØVÆR: Slik ser det ut på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet sent tirsdag kveld. Foto: , Statens Vegvesen

Ferdig med flom

Det er natt til tirsdag og i morgentimene snøen har dalt ned. Mye av snøen har allerede forsvunnet og blitt erstattet med slaps ifølge vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Bjart Eriksen. Det er også ventet mer snø i ulike områder de kommende dagene.

– Vi kan si det slik at områdene nord for Lillehammer stort sett vil få snø, og har fått snø. Sør for Lillehammer må man litt opp i høyden for at det skal komme snø.

Eriksen forteller at det er ventet snø nord i Oppland og Hedmark frem til onsdag morgen. De som håper på snø i alpinanleggene må nok smøre seg med tålmodighet.

– I de store alpinanleggene fra Geilo og sørover er det egentlig kun snø på toppen, og lite eller ingenting i bunn, sier han.

Eriksen kan berolige de som har vært utsatt for mye regn de siste ukene.

– De kommende dagene blir det litt solgløtt, korte perioder med nedbør og variert skydekke. Vi er trolig ferdig med flommer og de store nedbørsmengdene vi har hatt, sier meteorologen.