Østlandet blir værvinneren i høstferien

Det går mot en vakker høstferiehelg på Østlandet. Samtidig får Sørlandet får gode muligheter til å tørke opp etter flommen, melder meteorologene.

I landet som helhet er det imidlertid blandaværet som dominerer.

– Det blir nokså typisk høstvær, sier statsmeteorolog Tone Christin Thaule til NTB.

Både på Østlandet og Sørlandet ser det imidlertid ut til å bli både tørt og fint den kommende helgen.

– Sørlandet får nok muligheten til å tørke opp, sier Thaule.

Lavtrykk i Midt-Norge

Allerede onsdag kommer det inn et lavtrykk over midten av landet, med vestavind og regn. Et nytt lavtrykk er ventet fredag kveld, noe som vil gi bygevær både på Vestlandet, i Trøndelag og i Møre og Romsdal. I tillegg må trønderne belage seg på mye vind, ifølge meteorologen.

Lørdag drar imidlertid lavtrykket videre til Sverige.

– Været vil nok letne både i Trøndelag og på Vestlandet. Men noen spredte byger både der og i Møre og Romsdal må man nok regne med, sier Thaule.

I nord er det fralandsvinden som dominerer, noe som for det meste gir tørt og fint vær.

– Men Nord-Norge vil få enkelte spredte byger, særlig langs kysten, sier meteorologen.

HVITT: På Finse har snøen allerede kommet, noe den også er ventet å gjøre mange andre steder i fjellet. Foto: Norsk luftambulanse

Vinterdekk i fjellet

Høstferierende som skal til fjells, bør imidlertid ta høyde for kalde dager. Særlig i Trøndelag og i Møre og Romsdal vil nedbøren komme i form av snø.

På Østlandet og i Nord-Norge er det høstferie denne uka, mens vestlendingene, trønderne og hedmarkingene tar høstferie neste uke.

– Vi har allerede snø observert i høyfjellet over 1000 meter. Det blir kaldere når vi kommer til fredag, og vi ser for oss at snøgrensen kan krype ned til 600 meter, sier Thaule.

– Vi anbefaler både vinterdekk og ullundertøy, sier hun.



