OBS-varsel: Sørlandet får ny omgang med mye regn

Sørlandet har ikke tørket opp etter siste flom før det kommer nye kaskader med regn: De drøyeste prognosene sier 150-180 millimeter i løpet av flere døgn.

I resten av Norge varierer været mellom strålende høstvær og snø.

Det sendes nå ut OBS-varsel for Agder, Telemark og Vestfold på grunn av de ventede nedbørsmengdene.

– Nå er disse nedbørsprognosene usikre, men vi er såpass sikre på at det kommer mye nedbør at vi har bestemt oss for å gå ut med OBS-varsel allerede idag, sier statsmeteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt.

To uker siden: Storflom på Sørlandet

To lavtrykk stanser

Det er to ordinære høstlavtrykk som kommer inn fra vest i en litt sørlig bane, og de stanses av et høytrykk som ligger over Trøndelag og Nordland.

Storflom: Sørlandet nær stengt

– Dermed blir de liggende en tid over samme område, og gi fra seg regn. Vi vil få regnvær fra fredag og lørdag, og et nytt system over samme område søndag.

De mest forsiktige nedbørsprognosene antyder rundt 70 mm nedbør på to døgn, mens de mer sprelske går helt opp i 150-180 mm nedbør på to døgn.

– Uansett vil det nok ikke være tørt i Agder ennå etter siste flom, så det skal kanskje ikke så mye til for at vi får skader.

MER REGN I VENTE: Sørlandet må igjen stålsette seg for store nedbørsmengder. Her fra storflommen for to uker siden. Foto: Lise Skogstad , VG

Kollega Mariann Aabrekk i StormGeo har også sett på nedbørsprognosene, og mener at det kan komme 50 mm både lørdag og søndag, i tillegg til at det kan komme bortimot 50 mm samlet torsdag og fredag, totalt altså opp mot 150 mm.

Orkan på avveie: Orkanrest mot Europa

– Vi ser at den kraftigste nedbøren havner langs kysten, lenger inn i landet er det mindre intenst, sier hun.

Ikke som storflommen

Statsmeteorolog Thyness understreker at nedbøren som nå er ventet, er i en helt annen klasse enn den som forårsaket storflommen på Sørlandet for to uker siden:

– Da kom det 200 millimeter på få dager. Og vi venter heller ikke så ekstreme lokale verdier som vi fikk for to uker siden. Dette er flere knepp ned i forhold til storflommen.

Temperaturen i lavtrykket vil ligge på 8-10 grader på kysten, og det vil si at vi vil få et godt påfyll av snø i fjellene på Sør- og Østlandet, typisk nord for Lillehammer.

Lavtrykket beveger seg østover, og derfor vil Vestlandet få en noe bedre slutt på uken enn Østlandet, forklarer hun.

Strålende i Trøndelag og Nordland

Midt-Norge og Nordland kan imidlertid glede seg over noen fine dager, preget av høytrykk og godvær, forklarer statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved.

– Her ventes det fint høstvær med sol og sørøstlig vind.

Høytrykket strekker seg ikke lenger nord enn Nordland, faktisk kan Finnmark og Troms og Lofoten få nordavind med snøbyger i helgen. Dette går over - og høytrykket dekker i løpet av helgen også mestedelen av Nord-Norge.

